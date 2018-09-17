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Вместо третьего космонавта на МКС полетит контейнер с едой

17 сентября 2018 23:32
194
А во время возвращения на Землю на этом месте полетит космонавт из Объединённых Арабских Эмиратов.
Российский космонавт Алексей Овчинин рассказал, что именно полетит к МКС на месте третьего члена экипажа корабля "Союз МС-10". По его словам, это будет грузовой контейнер, забитый продуктами питания, передает life.ru.

— В третьем кресле будет установлен грузовой контейнер, который будет загружен продуктами питания, — сказал Овчинин журналистам.

В "Союзе" установлено три посадочных места, которые заняты членами экипажа. Космонавт также отметил, что во время возвращения на Землю на одном из них будет находиться специалист из ОАЭ, которого на станцию доставит "Союз МС-12".

Алексей Овчинин отправится к МКС на корабле "Союз МС-10" вместе со своим коллегой, астронавтом NASA Ником Хейгом, 11 октября. На орбите они проведут 187 суток. 
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Комментарии



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