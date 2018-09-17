Вместо третьего космонавта на МКС полетит контейнер с едой
17 сентября 2018 23:32
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— В третьем кресле будет установлен грузовой контейнер, который будет загружен продуктами питания, — сказал Овчинин журналистам.
В "Союзе" установлено три посадочных места, которые заняты членами экипажа. Космонавт также отметил, что во время возвращения на Землю на одном из них будет находиться специалист из ОАЭ, которого на станцию доставит "Союз МС-12".
Алексей Овчинин отправится к МКС на корабле "Союз МС-10" вместе со своим коллегой, астронавтом NASA Ником Хейгом, 11 октября. На орбите они проведут 187 суток.
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