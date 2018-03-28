Вместо самолетов-амфибий Бе-200 ведомство закупило автомобили, вертолеты и другую технику
28 марта 2018 19:19
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На решение Хамовнического райсуда о заключении Томашова под стражу повлияла справка «антикоррупционного» управления «М» ФСБ, отмечает издание. В ней говорилось, что спецслужбисты в ходе слежки за Томашовым установили, что он встречался с некими людьми, через которых хотел повлиять на расследование своего уголовного дела.
Расследование уголовного дела было начато Следственным комитетом в ноябре прошлого года, сообщили газете источники в силовых структурах. Поводом для него стали контракты МЧС на поставку самолетов-амфибий Бе-200 Таганрогским авиационным НПО имени Бериева, на которые были выделено 1,74 млрд руб. Но бюджетные средства пошли на покупку автомобилей, вертолетов Ми-8 и другой спецтехники. Этот факт привлек внимание ФСБ и стал поводом для возбуждения уголовного дела.
Томашов говорил на допросах, что не имел отношения к контрактам, а перенаправление денег обсуждалось на коллегии МЧС в феврале 2016 года, пишет газета, ссылаясь на источники. В феврале Томашов являлся заместителем директора департамента международной деятельности МЧС.
Источники газеты утверждают, что Томашов знал об интересе ФСБ и уголовном деле, но ничего не предпринимал. У него не удалось найти никаких предметов роскоши и элитной недвижимости. Адвокаты Томашова в апелляционной жалобе называли справку ФСБ фикцией, пишет газета, ссылаясь на «некоторые данные». Встречи для влияния на расследование дела произошли 6 и 7 марта, утверждалось в справке, но 6 марта Томашов находился в своей квартире, где проводился обыск, а затем был помещен в изолятор.
«Коммерсантъ» отмечает, что арест Томашова может быть связан с показаниями второго фигуранта дела — экс-главы финансово-экономического департамента МЧС Раиса Ахмадеева, который находится под домашним арестом.
Фото из открытых источников
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