«Вместе ярче» впервые прозвучит на «iВолге-2018»
31 июля 2018 16:51
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Выступление состоится в рамках смены «Культурный Бум» в 20:30.
Цели фестиваля - популяризация энергосберегающего образа жизни и внедрения современных технологий, рост солидарности в обществе, профессиональная ориентация обучающихся.
Согласно данным Министерства энергетики России за 2017 год, Самарская область находится в числе лидеров в федеральном рейтинге по выполнению мероприятий #ВместеЯрче.
Всероссийский фестиваль #ВместеЯрче проводится при поддержке Министерства энергетики России, Министерства образования России, Федерального агентства по делам молодежи, Российского движения школьников и Госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ».
Композиция была записана предприятием ООО «Газпром трансгаз Самара» в партнерстве с ГБУ СО «РАЭПЭ». Песня запланирована к использованию на мероприятиях Фестиваля по всей России и в церемонии завершения «Молодежного дня» в рамках Российской Энергетической Недели в октябре 2018.
Участие в презентации примут: координатор Оргкомитета Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче Ирина Холодняк, которая так же является автором слов песни; генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Самара» Владимир Субботин, заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Сергей Ульянкин. Прибытие гостей запланировано на 19:00 1 августа, передает пресс-служба облправительства.
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