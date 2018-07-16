Власти регионов объяснили рост заболеваемости ВИЧ

105

По данным министерства, рост числа зараженных ВИЧ произошел из-за корректировки статистики, в которую с 2017 года входят сведения о числе пациентов, в том числе из учреждений ФСИН.Ранее РБК со ссылкой на данные Министерства здравоохранения сообщал, что в Москве за год на 20% увеличилось число новых инфицированных ВИЧ. В 2016 году в столице было выявлено 2,4 тыс. новых заболевших, а в 2017 году — 2,9 тыс. На 100 тыс. населения это 23,4 новых случаев заболевания. В двух регионах России рост составил больше 100%: 151,7 и 133,3% в Чукотском автономном округе и в Республике Тыва соответственно. Серьезный рост в абсолютных значениях зафиксировал Минздрав в Ростовской, Иркутской и Новосибирской областях, в Пермском крае и Московской области.В опубликованной министерством справке отсутствует статистика об общем числе носителей ВИЧ в Москве. В Минздраве и столичном департаменте здравоохранения не ответили на запросы РБК.​В Министерстве здравоохранения Тывы связывают рост числа заболевших ВИЧ с расширением скрининга (первичное обследование с целью выявления случаев заболевания) населения: с 21% обследованных в 2016 году до 24,4% в 2017-м. Также среди причин роста указано заражение за пределами региона. «В республике образовался достаточный резервуар вируса для дальнейшего распространения ВИЧ-инфекции среди населения», — говорится в ответе на запрос РБК.Большинство выявленных за 2017 год больных в республике — мужчины (71,4%). Среди инфицированных 23,8% в возрасте от 15 до 29 лет, 76,2% — 30 лет и старше. Более 87% человек заразились половым путем, 12,5% — наркозависимые, многие из них заражаются при пользовании одним шприцем. Власти республики признают, что прогноз ситуации неблагоприятный, и ожидают рост заболеваемости ВИЧ в 2018 году.В Пермском крае также связали рост заболеваемости в 2017 году с увеличением проникновения скрининга. «Мы просто выявляем много новых случаев среди тех, кто не подозревал о диагнозе. Если в 2013 году мы охватили исследованиями 15% населения, то в 2016-м охваченных скринингом был уже 21%, а в прошлом году — около 23%», — заявила РБК представитель регионального минздрава Розалия Коневская. Так, людям, направленным на освидетельствование на наличие алко- и наркотическое опьянение, предлагается сделать и экспресс-тест на ВИЧ. «Работа в этой целевой группе эффективна: из 7,5 тыс. водителей зараженными оказались 135», — сообщила Коневская. Для борьбы с распространением инфекции в регионе намерены охватить скринингом максимально большое количество населения.​В Иркутской области опровергли информацию Минздрава о росте заболеваемости, заявив, что ее уровень, наоборот, снижается — с 0,8 до 0,6% за год. «В 2017 году выявлено 3910 новых случаев ВИЧ-инфекции, в 2016 году — 3948 (с учетом учреждений ФСИН). Показатель заболеваемости за 2017 год составил 162,3 случая на 100 тыс. населения, за 2016 год — 163,6 случая на 100 тыс. населения», — говорится в ответе.В качестве средств борьбы с распространением вируса иммунодефицита из средств федерального бюджета иркутский минздрав обеспечивает нуждающихся антиретровирусными препаратами и лекарствами для профилактики туберкулеза. Также власти Иркутской области проводят спецлекции и семинары на тему ВИЧ, предлагают тестирование в медучреждениях, реабилитационных центрах для наркозависимых, агентствах досуга и секс-шопах.В подмосковном минздраве рассказали РБК, что в 2017-м диагноз «ВИЧ-инфекция» был установлен у 2968 человек, что на 400 больше, чем в позапрошлом году. Увеличение вновь объясняется расширением охвата обследования. «Однако это не показатель заболеваемости. Это люди, которым был впервые установлен диагноз, хотя заболеть вирусом иммунодефицита они могли ранее», — отмечают в пресс-службе министерства.Министерство здравоохранения Московской области заявляет о снижении темпа роста заболеваемости за счет профилактики и расширения охвата лечением. «Организованы кабинеты добровольного, в том числе анонимного, обследования на ВИЧ-инфекцию, <...> лекции и конференции по актуальным вопросам ВИЧ-инфекции, анонимное тестирование», — добавили в ведомстве.В минздравах Чукотского автономного округа, Ростова-на-Дону и Новосибирска не смогли предоставить РБК комментарии о причинах роста заболевваемости в регионах.