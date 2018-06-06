Власти нашли способы сократить очередь сирот на квартиры

Сейчас, например, дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей по достижении 14 лет могут подать заявление для включения их в список на получение жилплощади. Отсутствие собственного жилья на территории Самарской области является главным условием для попадания в очередь. Сама же квартира выделяются лишь по достижении заявителями совершеннолетия, и нельзя исключать, что за четыре года или более, которые пройдут с момента подачи заявления и до момента выделения жилья, сирота получит его каким-либо иным образом.Кроме того, действующий закон допускает постановку в очередь тех, кто имеет метры за пределами региона, наравне с сиротами без своего жилья по всей России. Так как чиновники неоднократно сталкивались с подобными случаями, то предложено не включать их в список.На данный момент в очереди на получение жилья стоят более 4,5 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них совершеннолетия достигли 2,6 тысяч человек. При этом, несмотря на выделение 870 квартир в 2017 году, очередь не сократилась, а выросла. В 2018 году жилье выдавалось только в феврале. По расчетам чиновников, на обеспечение всех детей-сирот квартирами, требуется выделение 3 млрд рублей, но на 2018 год с учетом последних поправок запланировано выделение лишь 728 млн рублей.