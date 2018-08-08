Власти Самары все еще оценивают целесообразность продления трамвайных путей до «Кошелев-проекта»

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Решение этого вопроса тесно связано с трамвайным маршрутом S5, пущенным в дни ЧМ-2018, судьба которого также до сих пор не определена. Поскольку новая ветка находится достаточно близко к новым микрорайонам, продление до них трамвайного маршрута могло бы решить проблему обеспечения регулярного трафика для нового маршрута. Сейчас же на новом участке он реален только в дни матчей.Ранее предполагалось, что решения по поводу использования трамвайных путей до стадиона последуют после матча «Крылья Советов» — ЦСКА, который состоялся 31 июля. Однако сегодня «СО» ОНЛАЙН» в мэрии только уточнили, что трамвайный маршрут будет продолжать работать в дни матчей в двух вариантах.«В дни проведения матчей на стадионе «Самара Арена» для удобства болельщиков работает специальный трамвайный маршрут S5, как в варианте от ул. Тухачевского через Железнодорожный вокзал, Самарскую площадь, пр. Ленина, КРЦ «Звезда», ул. Ново-Садовая, Барбошину поляну, ул. Демократическая, ул. Ташкентская с конечной остановкой «Самара Арена», так и в варианте от Барбошиной поляны через ул. Демократическая, ул. Ташкентская с конечной остановкой «Самара Арена», — пояснили в пресс-службе. Департамент транспорта уточняет, что в настоящее время трамвайный маршрут S5 следует со всеми остановками, что очень востребовано жителями города.На вопрос о возможностях увеличения скорости трамвая S5, в департаменте указали лишь на то, что «ограничение скоростного режима на новой трамвайной ветке установлено на поворотах и на входе и выходе из тоннеля в соответствии с правилами технической эксплуатации трамвайной линии и подвижного состава».Фото: «СО» ОНЛАЙН