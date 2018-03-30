Власти Самары помогут безнадзорным животным в приютах
30 марта 2018 13:21
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В четверг, 29 марта, состоялось 42-е заседание Самарской городской Думы. В рамках него был рассмотрен, в том числе, вопрос о внесении изменений в бюджет на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Они касаются приоритетных направлений – образования, благоустройства, сферы предпринимательства и культуры.
Депутаты одобрили внесение изменений в бюджет Самары. В частности, дополнительные средства будут направлены на капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей, содержание остановочных павильонов, ремонт многоквартирных жилых домов, автомобильных дорог, парапета для маломобильных граждан, содержание зон рекреации и проведение дератизации и обработки мест массового отдыха, на отлов и содержание безнадзорных животных в приютах.
На отлов и содержание безнадзорных животных дополнительно выделят 5,97 млн рублей. Напомним, в настоящее время, согласно муниципальному контракту, регулирование численности безнадзорных животных проводится по принципу - отлов, стерилизация, вакцинация, возврат. Отлов безнадзорных собак осуществляется техническими средствами, не травмирующими животное под контролем общественности - представителей ТОС, старших по домам, управляющих микрорайонами, представителей Администраций внутригородских районов.
Далее животных направляют к ветеринару. Стерилизованные особи после передержки возвращаются в городскую среду.
Особый подход применяется к отловленным породистым собакам, имеющим ошейник. Информация о найденном животном размещается на сайте Департамента городского хозяйства и экологии, а также в Интернете и социальных сетях. На время поиска хозяина собака находится в приюте. Если в течение 6 месяцев владелец собаки найден или сам объявился – животное ему возвращается. Если нет, то собака остается в приюте и в дальнейшем может передаваться новому хозяину.
На сегодняшний день на территории города действует 5 общественных приютов. Дополнительное финансирование позволит содержать большее количество безнадзорных животных в приютах, оказавшиеся брошенным животные будут всегда под присмотром и им легче будет найти себе новых хозяев.
Кроме того, в настоящее время в Самарской Губернской Думе на рассмотрении находится законопроект «О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными полномочиями по организации мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных», который позволит расширить механизмы поддержки организаций, занимающихся содержанием безнадзорных животных, сообщает пресс-служба горадминистрации.
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