Власти Самарской области окажут поддержку организациям, занимающимся содержанием безнадзорных животных

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При государственной поддержке в виде предоставления субсидий или земельных участков на безвозмездной основе, подведения инфраструктуры к земельным участкам за счет областных и муниципальных бюджетов приюты за свой счет смогут создать дополнительные места и содержать вдвое больше животных. В Самаре и Тольятти действуют несколько приютов: «Надежда», «Хати», «Участие», «Доброе сердце», «Добрый след», «Добрый дом», «Стелла». Все они заполнены животными на 100%.Принятие закона - это один из этапов «Стандарта организации работы с безнадзорными животными», который Самарская область как один из пилотных регионов внедряет на своей территории. Документ определяет для региональных и муниципальных органов власти направления деятельности по организации работы с безнадзорными животными. В нем предусмотрены организационно-правовое обеспечение, а также механизмы поддержки, включая финансовую, инфраструктурную, информационную.Как сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области, в регионе реализован еще один этап Стандарта. При региональном правительстве создан консультативный совещательный совет по вопросу обращения с безнадзорными животными, куда вошли представители власти, ветеринарных лечебных учреждений, областных общественных организаций защиты животных. Такое решение было принято 12 марта на совещании, прошедшем под председательством врио вице-губернатора Самарской области Александра Фетисова.Ситуация с бездомными животными в регионе изменяется в лучшую сторону не только за счет законодательных и административных решений, но и через повышение культуры обращения с брошенными питомцами. В общеобразовательных учреждениях проводится работа по воспитанию гуманного и ответственного отношения детей к животным. В 2017 году было проведено более 100 таких уроков и 200 внеклассных занятий. На территории Самарской области активно функционируют Российское движение школьников и Городская лига волонтеров в составе 41 волонтёрского отряда по направлениям экологии и милосердия. В ГБУ ДО для детей «Самарский областной детский эколого-биологический центр» реализуются программы: «Экспериментальная зоология», «Живой уголок», «Орнитология», «Юный натуралист», «Зверье мое», направленные на развитие эмоционального и рационального восприятия живой и неживой природы.