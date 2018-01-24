Власти Камчатки вместе с РПЦ решили бороться с пьянством при помощи рейтингов самых трезвых и пьющих районов

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Подобное предложение, как заявил Коростелев, будет «способствовать трезвению на муниципальном уровне через соревновательный дух». Кроме того, для решения этой проблемы глава регионального ведомства рекомендовал правительству Камчатского края, а также Петропавловской и Камчатской епархии РПЦ «подписать соглашение о сотрудничестве по утверждению трезвости, профилактике пьянства и алкоголизма и пропаганде здорового образа жизни».В рамках реализации этого плана министр предложил «ежемесячно собирать рабочую группу для обсуждения работы по данному вопросу», а также создать в регионе «общество трезвости» и «вести работу на местах с молодежью и волонтерскими движениями». Для этого, по мнению Коростелева, необходимо «организовать встречи на тему трезвения, на которых будут присутствовать представители церкви, государства и народа».Ранее, 7 июня прошлого года, подобный рейтинг трезвости опубликовал Роспотребнадзор. В нем ведомство назвало регионы, в которых люди больше всего потребляют алкоголь. Лидером согласно этому списку стала Магаданская область: там в среднем объем продаж составил 14,1 л чистого спирта на душу населения. В тройку также попали Москва и Сахалинская область.В сентябре Минздрав заявил о почти двукратном снижении потребления алкоголя в России. За прошедшие девять лет россияне, как подчеркивали в министерстве, стали в год потреблять его в среднем на 8 л меньше. Однако и этот показатель, по данным специалистов, превышал «опасный» уровень.В апреле 2016 года продолжить борьбу с пьянством в России пообещал президент Владимир Путин. «Мы, конечно, должны продолжать борьбу с алкоголизацией населения», — отмечал он, подчеркивая, что делать это необходимо «аккуратно, не так, как это было в середине 1980-х годов, чтобы действия государства не приводили к тому, что недоброкачественный алкоголь появлялся подпольно».