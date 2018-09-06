Владимиру Калашникову присвоено звание Почетного гражданина Самары
6 сентября 2018 15:19
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65-м по счету Почетным гражданином Самары стал ученый, бывший ректор, действующий президент Самарского государственного технического университета, доктор технических наук Владимир Калашников.
На звание Почетного гражданина в этом году претендовало шесть выдающихся самарцев. Ходатайства поступили от трудовых коллективов и общественных объединений.
«Это решение, как говорится, по чести, по справедливости. Вы, Владимир Васильевич, вносите огромный вклад в развитие города, Самарской области. В очень непростое время вам удалось не только не потерять компетенции вуза, но и преумножить славу политеха, - сказал Дмитрий Азаров. – Сегодняшняя успешность университета, получение им статуса опорного вуза региона во многом были предопределены системной работой – организаторской и научной, которую вы проводили на посту ректора и продолжаете сейчас».
Владимир Калашников родился в 1944 году. В 1967-м окончил Куйбышевский политехнический институт и остался в нем преподавать. С 1982 года возглавлял кафедру «Технология твердых химических веществ». С 1991-го – проректор по научной работе. Дважды – в 1999 и 2004 годах – избирался ректором университета. С декабря 2009-го – президент СамГТУ. Во время его руководства организованы три новых факультета, началась подготовка по 25 новым специальностям, активно развивалась инфраструктура вуза, появился жилой дом для молодых ученых. Автор более 390 научных трудов, в том числе – восьми монографий, передает пресс-служба горадминистрации.
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