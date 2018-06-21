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Владимира Познер не знает о причинах отсутствия его интервью с Эдуардом Лимоновым в эфирной сетке «Первого канала»

21 июня 2018 23:55
87
По утверждениям телеканала, программа не вышла из-за ЧМ-2018.
Руководство «Первого канала» не выпустило в эфир интервью Владимира Познера с писателем и председателем незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуардом Лимоновым. Об этом сам Познер рассказал екатеринбургскому изданию znak.com, передает РБК.

По словам телеведущего, интервью с Лимоновым должно было выйти на «Первом» 4 июня. «Но в запасе была еще программа с дирижером [Теодором] Курентзисом. Меня попросили дать его раньше, и я был абсолютно убежден, что Лимонов выйдет 18 июня, и он был объявлен. В последний момент программу сняли. К сожалению, я не могу вам сказать причину», — заявил Познер, отметив, что это не имеет отношения ни к Лимонову, ни к нему самому, ни к содержанию беседы. «Может, как-нибудь потом скажу больше», — добавил он.

По словам Познера, он давно хотел взять интервью у Лимонова, но долго не получал на это добро от телеканала. Однако в итоге руководство «Первого» согласилось, передачу с участием Лимонова удалось снять. Интервью было проведено в записи, а не в прямом эфире «не по политическим моментам, просто были обстоятельства, так сложилось», рассказал телеведущий.

В пресс-службе «Первого канала» отмену программы с Лимоновым объяснили «спецверсткой» на время проведения чемпионата мира по футболу. «Сетка канала претерпела значительные изменения. Сериалы сместились с 21:30 на 23:00, ночные проекты, таким образом, включая программу «Познер», временно в эфир не выходят. Отсутствие выпуска с Эдуардом Лимоновым связано со спецверсткой на время ЧМ и ни с какими другими причинами», — сообщили РБК в пресс-службе.

При этом в программе «Первого канала» указано, что передача «Познер» выйдет 25 июня, задолго до окончания чемпионата. Из программы также следует, что предыдущий выпуск этой передачи состоялся 3 июня, а эфиров 11 и 18 июня не было. РБК направил запрос «Первому каналу» с просьбой пояснить, почему 25 июня, до окончания первенства, программа Познера в сетке вещания стоит.

Ранее Лимонов написал на своей странице в «Живом журнале», что уже второй месяц ожидает выхода в эфир их беседы с Познером. «Второй месяц пошел, как у меня взял интервью Познер. Уж полночь близится, а Германа все нет. Может, вам, уважаемые, когда-нибудь перескажут своими словами содержание интервью со мной?» — написал он.

В разговоре с РБК Лимонов рассказал, что Познер не говорил ему, по какой причине программа не вышла. ​

«Я не говорил, что программу сняли, я писал, что прошло уже два месяца, а передача так и не вышла. Я с Познером не общаюсь, видел его тогда первый и последний раз на этом интервью, и после него он мне не звонил и не писал, поэтому причин, почему программа не вышла, он мне не называл. Изначально мы договаривались о прямом эфире, и мне сказали, что все-таки будет запись», — рассказал он.

Говоря о содержании интервью, Лимонов уточнил, что ему не известны возможные причины, по которым программа не вышла. «Я не специалист по закулисным делам и цензуре, я понятия не имею. По-моему, было отличное живое и вдохновенное интервью. До этого, какие темы будут звучать, мы не обсуждали также, был спонтанный разговор», — добавил он.

В начале апреля программа «Познер» с участием экс-министра обороны США Уильяма Перри была перенесена. «Руководство «Первого канала» сочло, что с учетом бомбардировки и обвинений в использовании химоружия режимом Асада эта программа будет звучать диссонансом. Она выйдет в эфир, но позже», — сообщил тогда Познер. В итоге программа была показана 21 мая.



Фото из открытых источников


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Комментарии



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21 июня 2018  23:55
По утверждениям телеканала, программа не вышла из-за ЧМ-2018.
Владимира Познер не знает о причинах отсутствия его интервью с Эдуардом Лимоновым в эфирной сетке «Первого канала»
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