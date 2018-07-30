Владимир Звоновский о судьбе самарских пешеходных улиц: «Хороший пример — создание фонтанной зоны под «стеной Меркушкина»
30 июля 2018 20:55
161
— Вот есть у нас пешеходная улица Ленинградская. Сколько лет она уже такая? И как за это время преобразила окружающее пространство, улицы? У нас там теперь много кафе и выставочных залов? Что есть такого, кроме фонтанов и Дяди Степы, чтобы привлечь людей? Проходят какие-то уличные мероприятия, на которые собирается столько людей, что им не хватает места и они вываливаются на улицу Куйбышева, падая под колеса проезжающих мимо автомобилей? Мне кажется, что все-таки нет. Так зачем перекрывать еще одну улицу, если и эта не занята и одной этой пешеходной улицы нам вполне хватает?
Другое дело, если вы хотите побороть автомобили в центре города. Я согласен, что их надо выгонять, но это другая задача. Она решается развитием общественного транспорта, платными парковками и правильной организацией движения.
И в случае с улицей Куйбышева главный вопрос — что здесь будет, если мы хотим сделать ее пешеходной? Что мы хотим из этого получить? Просто чтобы люди туда могли прийти покушать? Для этого тогда тоже нужно создавать инфраструктуру, которой сейчас нет. И местные кафе не ломятся от переизбытка посетителей. Я, например, в один из июньских вечеров, уже после начала мундиаля, был на улице Куйбышева. Мы приехали в 10, уезжали в 12. «Турбаза «Ветерок» оказалась единственным кафе, которое работало в этот поздний час. Улица Куйбышева была пустой на всем освещаемом участке от Ленинградской до мэрии. Люди, конечно, ходили, но не толпами человек по 20, а группками в 2-3. Я считаю, что если ради пешеходов улицу закрывают для автомобилей, то нужно чтобы пешеходы там были. А откуда они возникнут?
С этой точки зрения хороший пример — создание фонтанной зоны под «стеной Меркушкина». Прямо пример из учебника! Было мертвое место. Мы его изменили — и получили высокий пешеходный трафик. Правда, там теперь зимой будет пусто, потому что нельзя сделать горку, с которой все катались еще недавно.
Добьемся ли мы увеличения пешеходного трафика на улице Куйбышева? Я не уверен. Кафе там достаточно, а людей все равно мало. Там действительно можно многое сделать. У менеджеров компании «Град» была идея превратить бывшее здание трикотажной фабрики в новое пространство для всех видов искусства — от живописи до театра и музыки. Но нужен человек, который бы все это придумал, продумал, знал, как все это можно сделать и как привлечь туда людей. Желательно, чтобы это был такой человек, которому подобное уже удавалось в других городах.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
30 июля 2018 23:24
Девушки признали вину и объяснили свои действия неприязненными отношениями с отцом и причинением им «моральных страданий» на протяжении длительного... Социум
6
30 июля 2018 23:03
С 1 марта 2019 года. Социум
39
30 июля 2018 22:29
Елена Лапушкина побывала на выставке проектов в сфере инноваций и технического творчества, посетила инклюзивный городок и основные площадки Фестивального... Социум
116
Здравоохранение
29 июля 2018 11:39
Регулярное употребление ненасыщенных жирных кислот омега-3 позволяет значительно снизить уровень стресса. Здравоохранение
278
26 июля 2018 18:58
По ее словам, в регионе уже существует трехуровневая гериатрическая служба. Она включает 22 амбулаторных кабинета, 225 стационарных коек и специализированный... Здравоохранение
322
26 июля 2018 18:20Татьяна Некипелова: "Мы провели анкетирование среди населения района, выяснили, какие плюсы и минусы в работе медучреждений видят жители"
Председатель общественного совета Большеглушицкого района Татьяна Некипелова на стратегической сессии "Сбережение народа" выступила с... Здравоохранение
341
Новости медицины
18 июля 2018 21:15Анти-Мюллеров гормон (АМГ)
AMH синтезируется как в женском, так и в мужском организме. Он принимает участие в формировании и росте тканей. Новости медицины
245
25 июня 2018 20:01
Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению. Новости медицины
573
13 мая 2018 20:26
Тонометр необходим для контроля артериального давления, желательно использовать его при первых признаках гипертонической болезни. Новости медицины
371
Туризм
29 июля 2018 10:55
Выбирая место, где можно отдохнуть в отпуск, многие предпочитают Геленджик . Здесь вы получите море удовольствия. Если говорить о жилье, то здесь его можно... Туризм
94
27 июля 2018 09:57
Критерии выдачи аккредитации, которую предлагают ввести депутаты, таковы, что ни один из действующих визовых центров ее получить не сможет. Туризм
280
24 июля 2018 11:40
Рейтинг подготовлен по данным броней жилья туристами в частном секторе. Туризм
311
Образование
30 июля 2018 13:05
Самые популярные направления – информационные технологии, нефть и строительство. Образование
193
30 июля 2018 11:59
В школах не хватает учителей по математике, русскому и иностранному языкам. Образование
190
27 июля 2018 09:16
Необычная находка была обнаружена во время экспедиции первой полевой геолого-палеонтологической школы. Образование
1603
Культура
27 июля 2018 11:37
В их числе танцы, шоу барабанов, мастер-классы. Культура
327
25 июля 2018 10:58
Он состоится в Красноярском районе. Культура
552
24 июля 2018 09:22
Мероприятие состоится в сквере имени поэта. Культура
361
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
941
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1175
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
1201
Видео
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
448
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
464
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
949
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
733
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
762
3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
930
Фоторепортажи
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1391
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1335
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3050
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2121
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
3273
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
578
Мероприятия
На iВолге участники защищают проекты и знакомятся с приглашенными региональными и федеральными экспертами
В воскресенье мастер-классы по изготовлению дворовых конструкций из дерева пройдут в Красноглинском районе