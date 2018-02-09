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Новости /  Общество /  Социум  

Владимир Васильев — РБК: «В Дагестан пришла вся Россия»

9 февраля 2018 22:27
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Врио главы Дагестана Владимир Васильев рассказал РБК о проводимой в республике антикоррупционной операции, приглашении «варягов» и тяжелом «наследстве».

— Как вы оцениваете масштабную антикоррупционную операцию в Дагестане и аресты руководителей республиканского правительства?

— Я бы не стал оценивать происходящее как масштабную операцию, мы эту работу начали давно. По поручению президента я прибыл в республику и после утверждения Народным собранием Дагестана сразу заявил о намерении наводить порядок. Я получил поддержку Народного собрания и, оставив исполнять обязанности все правительство, предупредил всех без исключения об оценке по результатам работы за год. Работа в этом направлении привела к пониманию необходимости дальнейших шагов.

Плюс к тому по делам прошлых лет были произведены аресты, причем тех руководителей, которые были ключевыми. Это и исполняющий обязанности председателя правительства Дагестана [​Абдусамад Гамидов], и два его заместителя [Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов], и мэр Махачкалы [Муса Мусаев], и главный архитектор Махачкалы [Магомедрасул Гитинов].

В связи с этим встал очевидный вопрос: что делать с правительством? Его пришлось расформировать и сразу назначить врио премьер-министра республики Карибова Анатолия Шамсутдиновича. Он давно работал первым заместителем, у него хорошая репутация, к нему хорошо относятся люди. Недавно (25 января) мы назначили министром образования Уммупазиль Авадзиевну Омарову, которая девять лет была правозащитницей и вице-премьером в прошлом составе правительства. Считаю это хорошим назначением.

Ну и Хасбулатова назначили (министром экономики Дагестана стал Осман Хасбулатов. — РБК) — это молодой человек, но с хорошими результатами работы, его многофункциональный центр признан лучшим в России. Об этом я узнал, когда посетил МФЦ, а потом уже от нашего министерства экономического развития, которое курирует эту работу. Да и коллеги из Татарстана оценили, когда мы посещали с ними этот центр. Президент Татарстана Рустам Минниханов очень высоко оценил МФЦ — сказал: «Этого парня мы бы забрали в Татарстан. Но вот чтобы не забрали, мы отправили его в министерство экономического развития и сейчас будем работать».

Мы сумели уговорить руководство Татарстана и пригласили на работу Артема Алексеевича Здунова (экс-министр экономики Татарстана стал премьером Дагестана. — РБК). Он прошел утверждение в парламенте. Вы знаете, против были единицы, хотя голосование было закрытым. Люди понимают, что это человек с хорошим образованием и послужным списком в одном из успешных регионов. А самое главное, оценивают полуторамесячную совместную работу с нашими коллегами по подготовке соглашения между нашими республиками — программы из 14 пунктов, которую недавно подписал президент, я как исполняющий обязанности и по три министра с каждой стороны. В программу входят конкретные действия с задачами на определенный период времени, которые будут оценивать и наша сторона, и Татарстан.

Повторю: в Дагестане очень много талантливых и способных людей, и они будут максимально продвигаться во властные структуры республики.

— Можно ли ожидать еще «варягов» в правительстве Дагестана?

— В «варягах» в правительстве, подчеркиваю, я сейчас не вижу необходимости. Но сейчас рядом нет Здунова, поэтому не могу сказать, что не появится еще одна-две кандидатуры. Потому что «варяги» — это не только люди, не имеющие никакого отношения к Дагестану, — «варягами» могут быть и те, кто состоялся в какой-то​ сфере за пределами республики. Поэтому я не могу четко сказать [про отсутствие «варягов»]. Но в целом я обеспечу, что талантливые и способные дагестанцы будут востребованы.

— Вы обсуждали ситуацию с коррупцией в республике с президентом Владимиром Путиным до начала арестов или, может, во время операции?

— Владимир Владимирович уделяет этой теме постоянное внимание. Когда он меня напутствовал, он попросил поехать сюда и поставил мне задачу улучшения ситуации. Он отметил, что немало сделано [в Дагестане], что народ талантлив. Об этом он говорил и на следующей после назначения встрече, подчеркнул, что надо очень чутко и бережно относиться к людям.

Я ему очень признателен за выделение из резервов страны 4,2 млрд руб. в конце прошлого года на выплату зарплат бюджетникам и не только им. Если бы не президент, мы бы не смогли так год закончить. К сожалению, то, что должно было сделать правительство Дагестана в плане сбалансированности бюджета, они не обеспечили. И налоговые поступления не были обеспечены за счет продажи объектов.

Задача улучшить ситуацию была поставлена, а чтобы развиваться — надо бороться с коррупцией и сокращать теневой оборот. Об этом говорит президент, об этом говорит каждый рядовой житель Дагестана. Все хотят лучшей жизни для себя и своих детей, для своей республики. Все хотят гордиться не только спортивными победами. Был недавно в Красноярске чемпионат по вольной борьбе имени Ивана Ярыгина — из десяти золотых медалей семь забрали наши ребята. Дагестанцы умеют бороться, и я убежден, что умеют побеждать везде, не только на ковре.

— Вы знали заранее о расследовании в отношении руководства правительства? Может, из администрации главы республики была передана какая-то информация силовикам? И почему их не арестовывали, если заранее знали о коррупции?

— Вы задаете риторические вопросы. Но я вам скажу так: еще недавно Дагестан потрясали террористические акты. И надо отдать должное силовикам, всему народу Дагестана, правительству Дагестана, которые сумели эту ситуацию в корне изменить, конечно же, при решающей роли России.

Сегодня бюджет Дагестана более чем на 70% — это деньги из федеральных средств. Но мы недавно проводили антитеррористическую комиссию, федеральную и региональную, у нас, в Дагестане. И говорили о том, что терроризм подпитывается настроениями в обществе, если оно сталкивается с несправедливостью, коррупцией, невозможностью дать хорошее образование детям, чтобы они на основе этого образования сделали лучшую жизнь для себя и своих старших. И этим тоже надо заниматься, пришло время.

Так получилось, что борьба с коррупцией началась, когда Васильев пришел сюда. Еще раз подчеркиваю, что пришел не только я, а пришла вся Россия, и это дагестанцы видят. У нас редкий не то что месяц, редкий день, чтобы не приехали из федерального центра. Причем мы работаем по программам, работаем вдолгую, подбираем руководителей, согласовывая с нашими федеральными коллегами.


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