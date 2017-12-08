Владимир Василенко провел выездное совещание по проблемному объекту долевого строительства на Мехзаводе в Самаре

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В пятницу, 8 декабря, временно исполняющий полномочия Главы Самары Владимир Василенко посетил проблемный объект долевого строительства в поселке Мехзавод. Встреча с собственниками квартир в недостроенном доме является продолжением работы по решению вопроса с проблемными объектами долевого строительства, которую в конце ноября инициировал врио Губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.Пятисекционное десятиэтажное здание начали строить в 2003 году. По словам местных жителей, строительство шло хорошими темпами. К 2008 году основной объем работ был выполнен, оставалось завершить работы по прокладке коммуникаций и провести фасадные работы, но через некоторое время компания-застройщик объявила себя банкротом.Основные причины, по которым строительство на данный момент не может быть завершено – отсутствие ряда разрешительной документации, в том числе на земельный участок, сообщает пресс-служба горадминистрации.Во время встречи с обманутыми дольщиками Владимир Василенко обозначил этапы решения вопроса. Он отметил, что в первую очередь необходимо разработать проект планировки территорий. Затраты на проведение этих работ возьмет на себя городская Администрация. Затем будет выделен земельный участок с обременением и выдано разрешение на строительство. Это значит, что новая компания, которая возьмется за завершение работ, не получит компенсационную площадку под строительство, пока не выполнит все обязательства перед дольщиками.«Такое позорное явление как обманутые дольщики должно уйти в прошлое. Об этом сейчас говорит и Президент Российской Федерации, и глава региона. Застройщик, который возьмется за проект, будет работать под жестким контролем общественности, городской Администрации и областного Министерства строительства», - подчеркнул Владимир Василенко.Также Владимир Василенко отметил, что прежде чем возобновить строительство, в здании проведут проверку всех инженерных сетей и систем коммуникаций. Результаты оценки специалистов обсудят на следующей встрече, которая запланирована на конец декабря.Фото пресс-службы горадминистрации.