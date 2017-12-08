Владимир Василенко провел выездное совещание по проблемному объекту долевого строительства на Мехзаводе в Самаре
8 декабря 2017 13:54
122
В пятницу, 8 декабря, временно исполняющий полномочия Главы Самары Владимир Василенко посетил проблемный объект долевого строительства в поселке Мехзавод. Встреча с собственниками квартир в недостроенном доме является продолжением работы по решению вопроса с проблемными объектами долевого строительства, которую в конце ноября инициировал врио Губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
Пятисекционное десятиэтажное здание начали строить в 2003 году. По словам местных жителей, строительство шло хорошими темпами. К 2008 году основной объем работ был выполнен, оставалось завершить работы по прокладке коммуникаций и провести фасадные работы, но через некоторое время компания-застройщик объявила себя банкротом.
Основные причины, по которым строительство на данный момент не может быть завершено – отсутствие ряда разрешительной документации, в том числе на земельный участок, сообщает пресс-служба горадминистрации.
Во время встречи с обманутыми дольщиками Владимир Василенко обозначил этапы решения вопроса. Он отметил, что в первую очередь необходимо разработать проект планировки территорий. Затраты на проведение этих работ возьмет на себя городская Администрация. Затем будет выделен земельный участок с обременением и выдано разрешение на строительство. Это значит, что новая компания, которая возьмется за завершение работ, не получит компенсационную площадку под строительство, пока не выполнит все обязательства перед дольщиками.
«Такое позорное явление как обманутые дольщики должно уйти в прошлое. Об этом сейчас говорит и Президент Российской Федерации, и глава региона. Застройщик, который возьмется за проект, будет работать под жестким контролем общественности, городской Администрации и областного Министерства строительства», - подчеркнул Владимир Василенко.
Также Владимир Василенко отметил, что прежде чем возобновить строительство, в здании проведут проверку всех инженерных сетей и систем коммуникаций. Результаты оценки специалистов обсудят на следующей встрече, которая запланирована на конец декабря.
Фото пресс-службы горадминистрации.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
8 декабря 2017 15:42
После завершения мероприятия сотрудники полиции и местные жители запустили в небо белые воздушные шары, как символ надежды и веры в светлое будущее. Социум
10
8 декабря 2017 15:19
В настоящее время Владимир Михайлович находится на пенсии, но продолжает работу в центре эстетического воспитания детей и молодежи Самары. Социум
32
8 декабря 2017 15:07
Основной владелец которого арестован по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере при производстве пайков для военных и силовиков. Социум
52
Здравоохранение
8 декабря 2017 11:45
Это ушибы, переломы и растяжения. Здравоохранение
113
6 декабря 2017 16:34
1 декабря в столице Республики Татарстан состоялся X юбилейный Всероссийский форум службы крови, на котором традиционно собрались представители учреждений... Здравоохранение
178
6 декабря 2017 16:29
Она стала победительницей в номинации «Ветераны». Здравоохранение
264
Новости медицины
8 ноября 2017 22:02Пероксидная система – главное средство для дезинфекции линз
Офтальмологи рекомендуют запомнить простое правило: чем дольше служат линзы, тем больше средств понадобится для ухода за ними. Владельцам одноразовых КЛ... Новости медицины
457
17 октября 2017 09:19
Каждый человек, который сталкивался с болезнью глаза-в-глаза, знает: успех лечения и длительность течения болезни напрямую зависит от ее своевременной... Новости медицины
640
28 сентября 2017 09:38
Велотренажёр - это хороший способ поддерживать себя в хорошей форме в домашних условиях. Новости медицины
514
Туризм
6 декабря 2017 12:50
Город занял в рейтинге седьмое место. Туризм
195
4 декабря 2017 12:58
Рейтинг составлен по результатам анализа стоимости аренды жилья туристами в 2017 году. Туризм
468
30 ноября 2017 16:09Туры в Боливию – достопримечательности и развлечения
Активным путешественникам туры в Боливию интересны благодаря возможности сочетать осмотр достопримечательностей с самыми разными развлечениями. Туризм
243
Образование
7 декабря 2017 14:41
236 молодых ученых, студентов и аспирантов ведущих российских университетов, исследовательских и инжиниринговых центров высокотехнологичных компаний принимают... Образование
189
5 декабря 2017 16:30
В совместной лаборатории китайская сторона получит возможность проводить эксперименты, работать с металлом. Образование
402
5 декабря 2017 14:37
Его успешное написание является допуском к единому государственному экзамену (ЕГЭ). Образование
479
Культура
8 декабря 2017 12:32
В программе знакомство с питомцами контактного зоопарка. Культура
114
8 декабря 2017 09:43
Горожанам покажут фильм "Прекрасный мир". Культура
126
7 декабря 2017 11:44
Спектакли пройдут 9 и 10 декабря. Культура
191
Мода
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
303
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
363
3 октября 2017 08:55
Какая девушка не мечтала, будучи девочкой, стать принцессой? Сегодня у нас существует не так уж много возможностей для того, чтобы примерить платье похожее на... Мода
474
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
5434
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
1984
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8885
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2657
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
10376
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3034
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
2420
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1636
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
1998
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1889
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1590
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3219
Мероприятия