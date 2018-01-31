Владимир Шаманов принял участие в торжественном открытии королевских чтений в Самарском университете
31 января 2018 20:47
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В стенах Самарского национального исследовательского университета вчера начались XII Всероссийские юношеские научные чтения имени С. П. Королева. Школьники из 23 регионов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья представляют свои проекты в ракетно-космической отрасли. Лауреаты традиционно отправятся в "Артек", а старшеклассники получат дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в Самарский университет.
На церемонии открытия конференции Владимир Шаманов напомнил школьникам, что наша страна первой воплотила в жизнь мечты об освоении космоса: "Сейчас мы строим далеко идущие планы в пилотируемой космонавтике — на очереди возобновление полетов на Луну, идет подготовка к полету на Марс. У вас широкие перспективы в космической сфере. Вы — будущее России, и мы в вас верим!"
Затем депутат посетил военную кафедру. Она была создана в Куйбышевском авиационном институте еще в 1942 году. В научном корпусе Владимиру Шаманову показали перспективные разработки (в их числе — двигатель на основе электролиза воды, предназначенный для малых космических аппаратов) и гордость вуза — "наноспутники".
Самарский университет — единственный в России, где создаются, тестируются и эксплуатируются такие космические аппараты. Также гость ознакомился с работой центра приема и обработки информации от спутников семейства "Аист". И в завершение визита Владимир Шаманов посетил Центр истории авиационных двигателей, сообщает Волга Ньюс.
Фото: Юлия Рубцова/ Волга Ньюс
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