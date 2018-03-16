Владимир Путин вручил ректору Самарского медуниверситета первую награду за наставничество

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"Как вы знаете, учреждена госнаграда "Знак наставничества". Мне очень приятно, что такой знак за номером один вручается вашему коллеге. Это ректор Самарского государственного медицинского университета академик Геннадий Петрович Котельников. Он и врач выдающийся, и учитель, и наставник", - сказал президент.Он добавил, что Котельников подготовил более 80 ученых, 25 докторов.Впервые о возрождении государственной награды за наставничество заговорили на Всероссийском форуме "Наставник", организованном Агентством стратегических инициатив (АСИ) в феврале 2018 года. 2 марта президент РФ учредил знак отличия "За наставничество".Согласно положению, новый знак вручается лучшим наставникам молодежи из числа высококвалифицированных работников промышленности, сельского хозяйства, транспорта, инженерно-техническим работникам, государственным и муниципальным служащим, учителям, преподавателям и другим работникам образовательных организаций, врачам, работникам культуры и деятелям искусства "за личные заслуги на протяжении не менее пяти лет"."Поздравляю Г.П.Котельникова с высоким знаком отличия!", - написал Дмитрий Азаров в Твиттере.Фето: Твиттер