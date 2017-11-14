Владимир Путин примет участие в церемонии ввода подстанции "Стадион" в Самаре

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Во вторник, 14 ноября, президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию подстанции "Стадион" в Самаре, сообщает kremlin.ru.

Церемония пройдет во время посещения главой государства компании "Россети". В ходе мероприятия также будут запущены подстанции "Пресня" (Москва) и "Береговая" (Калининград), пишет Волга Ньюс.

Напомним, подстанция напряжением 110/10 кВ "Стадион" — ключевой энергообъект на площадке Радиоцентра и главный питающий центр строящегося к ЧМ-2018 стадиона "Самара Арена" на 45 тыс. мест, а также других спортивных объектов и всей прилегающей инфраструктуры.

Строит подстанцию филиал ПАО "МРСК Волги" "Самарские распределительные сети", входящий в структуру федерального холдинга "Россети". На работы, которые начались в первом квартале 2016 г, было направлено более 670 млн руб. как из федерального бюджета, так средств ПАО "МРСК Волги".