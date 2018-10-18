Владимир Путин поздравил Сергея Безрукова с днём рождения

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Глава государства отметил "многогранный талант, неустанную работу над собой и стремление к новаторству" Безрукова, которые стали главными слагаемыми его успеха как актёра, помогли состояться на режиссёрском поприще, а также ярко проявить себя в других творческих профессиях.— Отмечу и вашу значимую общественную деятельность, участие в реализации важных социальных, благотворительных инициатив, — подчеркнул Владимир Путин.Народный артист РФ Сергей Безруков родился 18 октября в 1973 году, окончил актёрский факультет школы-студии МХАТ. Сейчас он является худруком Московского Губернского драматического театра.Фото: соцсети