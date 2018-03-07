Владимир Путин посетил производственные цеха и ознакомился с технологией выпекания хлеба на Самарском БКК

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В среду, 7 марта,посетил Самарский булочно-кондитерский комбинат.Предприятие специализируется на изготовлении хлебобулочных, кондитерских, слоёных, сдобных изделий и является одним из наиболее успешных в регионе: его производительность достигает 70 тонн готовой продукции в сутки, в ассортименте – до 260 наименований изделий.Президент посетил производственные цеха комбината и ознакомился с технологией выпекания хлеба. Президенту рассказали о требованиях к качеству выпускаемой продукции и условиях труда работников, а также ознакомили с историей предприятия, введённого в эксплуатацию в 1988 году. Пояснения главе государства давала генеральный директор комбинатаТакже на площадке Самарского булочно-кондитерского комбината встретился с женщинами-предпринимателями из разных регионов страны.Президент отметил, что сегодня грань между мужскими и женскими профессиями стирается."Чтобы быть или крупным акционером, или даже миноритарием, но всё-таки активным миноритарием, быть руководителем производства – нужны особые качества, прежде всего, лидерские качества, - отметил Владимир Путин.- А если лидерские качества сочетаются с женскими – в прямом смысле этого слова – чертами характера, то результат часто бывает гораздо выше, чем просто пробивные возможности крепких мужчин".В ходе встречи президент и женщины-предприниматели обсудили вопросы развития малого и среднего бизнеса в России, сообщает пресс-служба облправительства.