Владимир Путин подписал закон о повышении пошлин на топливо как меры воздействия на нефтяников
21 июля 2018 15:49
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Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации. Теперь у правительства появится рычаг воздействия на крупные нефтяные компании: повышать таможенную пошлину на нефтепродукты и бензин в размере до 90%. На данный момент действует пошлина в размере 30% на светлые нефтепродукты и товарный бензин и пошлина в размере 55% на прямогонный бензин. Доходы от повышения пошлин будут поступать в бюджет.
Данная мера принимается временно, до конца 2018 года. С 2019 года будут увеличены акцизы на бензин и дизельное топливо. Пока же снижение ставки акцизов на 3000 рублей за тонну бензина и на 2000 рублей за тонну дизтоплива сдерживает нефтяников от роста цена на АЗС.
Ранее с нефтяными компаниями были достигнуты договоренности, что цены на бензин в розницу будут находиться на уровне конца мая. К тому моменту топливо уже подорожало, поэтому в определенных регионах стоимость топлива выросла на 10% и выше и осталась на этом уровне.
При этом топливо хоть и дешевеет, но незначительно. Так, по данным Росстата на прошлой неделе стоимость бензина снизилась с 43,41 до 43,39 рублей за литр. Стоимость бензина марки АИ-92 снизилась на 4 копейки, а Аи-95 – на 2 копейки. На Аи-98 наоборот, повысилась на 1 копейку.
Рост цен на топливо в розницу объясняется увеличением стоимости нефти на мировом рынке и падением рубля. В результате нефтяные компании повысили оптовые цены, а владельцы АЗС были вынуждены вслед за ними повысить стоимость на бензин в розницу. Когда нефть на оптовом рынке подешевела, в рознице она осталась на таком же высоком уровне. Как считает заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин, подобное явление объясняется сезонным повышением спроса на топливо, передает samarskie-voditeli.ru, со ссылкой на kolesa.ru.
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