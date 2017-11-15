Владимир Путин дал старт работе трех подстанций, построенных к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018
15 ноября 2017 12:08
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Президент Российской Федерации Владимир Путин, находясь в ситуационно-аналитическом центре компании «Россети», в режиме видеосвязи дал команду на ввод трех электроподстанций. Это событие стало завершением подготовки группы компаний «Россети» к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года, сообщает пресс-служба облправительства.
Компания «Россети» принимает активное участие в подготовке инфраструктуры для проведения мирового первенства. Ввод в эксплуатацию подстанций «Стадион» в Самаре, «Пресня» в Москве и «Береговая» в Калининграде знаменует окончание строительства и реконструкции энергообъектов электросетевого комплекса, задействованных в обеспечении надежного и качественного электроснабжения мероприятий Чемпионата мира.
«Ввод подстанций «Стадион», «Пресня» и «Береговая» также открывает широкие возможности для повышения качества электроснабжения уже существующих и присоединения новых бытовых и промышленных потребителей. Это формирует благоприятные условия для жизни и работы самарцев, москвичей и калининградцев, а также, безусловно, вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие регионов», - заявил генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский.
Строительство подстанции 110/10 кВ «Стадион» велось ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») в соответствии с планом-графиком Министерства спорта Российской Федерации. Компания приступила к работам по строительству в 1 квартале 2016 года. Всего за полтора года энергетики «с нуля» реализовали масштабный инвестиционный проект и сдали подстанцию раньше утвержденного срока.
ПС 110/10 кВ «Стадион» является современным малообслуживаемым автоматизированным энергообъектом закрытого типа - все ее оборудование расположено в одном здании. На подстанцию организованы заходы одной цепи линии электропередачи 110 кВ Московская-1 и одной цепи линии электропередачи 110 кВ Семейкино-2 (с образованием 4 кабельно-воздушных линий электропередачи).
Оборудование для подстанции выбрано отечественное – современное, более экономичное по сравнению с зарубежными аналогами, а также простое и удобное в эксплуатации. В частности, силовое оборудование 110 кВ и опорные металлоконструкции изготовлены одним из крупнейших отечественных производителей высоковольтного электротехнического оборудования - ЗАО «ЗЭТО» (г. Великие Луки), многие конструктивные и технологические решения запатентованы и не имеют аналогов в мире.
Основная часть силового оборудования для подстанции 110/10 кВ «Стадион» в Самаре поставлена местными производителями. Так, оба трансформатора мощностью 40 МВА каждый – производства ООО «Тольяттинский трансформатор», ячейки 10 кВ – ЗАО «ГК «Электрощит»-ТМ Самара». На подстанции применен комплекс инновационного оборудования для управляемого заземления нейтрали распределительной сети 10 кВ производства ООО «НПП Бреслер». Применение данного оборудования существенно повышает надежность, пожарную безопасность и безопасность электроснабжения потребителей.
Финансирование велось как из федерального бюджета, так и с привлечением средств ПАО «МРСК Волги». В целом на строительство самарской подстанции 110/10 кВ «Стадион» направлено более 660 млн рублей.
Основным потребителем ПС 110/10 кВ «Стадион» является строящийся стадион «Самара Арена» на 45 000 зрительских мест, а также спортивные объекты рядом с ним и прилегающая инфраструктура.
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15 ноября 2017 12:08
Это событие стало завершением подготовки группы компаний «Россети» к Чемпионату мира. Социум
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