Владимир Мединский наградил лучших преподавателей детских школ искусств и музыкальных колледжей

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«Я надеюсь, что это событие станет для вас памятным. Хочу поблагодарить вас за ваш бесценный труд, большое спасибо за то, что вы делаете для наших детей», — сказал министр, обращаясь к лауреатам. Глава ведомства также добавил, что сам учился в музыкальной школе и понимает, сколько сил и энергии вкладывает каждый преподаватель в своих учеников.Церемония награждения прошла в московском музыкальном театре «Геликон-опера». Лауреатами конкурсов стали 50 преподавателей детских школ искусств и 10 педагогов музыкальных колледжей из 43 регионов России, а также детские школы искусств из 44 субъектов Российской Федерации.Среди лауреатов конкурса «50 лучших детских школ искусств» 2017 года — «Детская музыкальная хоровая школа №1» г.о. Самара (директор, заслуженный работник культуры РФ Карташова Татьяна Анатольевна).В числе победителей Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств» 2017 года:- Панкратова Елена Тарасовна, заслуженный работник культуры РФ (МБУ ДО «Детская центральная музыкальная школа, г.о. Самара).- Девяткина Галина Николаевна, заслуженный работник культуры РФ (МБОУ ДО «Детская музыкальная школа №4 им. В.М. Свердлова», г.о. Тольятти).После торжественной части состоялся гала-концерт, участие в котором приняли лауреаты конкурса «Молодые дарования России — 2017», сообщает пресс-служба облправительства.