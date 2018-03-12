Владимир Машков посетит фестиваль баскетбола «Звёзды в Самаре»
12 марта 2018 21:33
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Во вторник в тольяттинском спортивном комплексе «Акробат» (Баныкина, 22а) главный тренер сборной РФ по баскетболу Сергей Базаревич проведет тренерский семинар. Начало – в 19:00.
В Новокуйбышевске в ФСК «Олимп» (Миронова,32a) состоится мастер – класс под руководством Олимпийского чемпиона 1972 года Алжана Жармухамедова и вице-чемпиона мира 1998 года Игоря Куделина. Еще один мастер – класс пройдет в среду, 14 марта в самарском спорткомплексе «Молодежный» (начало в 12:00). Также 14 марта в «Молодежном» состоится тренерский семинар, который проведет Сергей Базаревич (начало в 10.00).
В среду вечером в «МТЛ Арене» состоится кульминация фестиваля – «Матч Звезд» с участием легенд советского и российского баскетбола, актеров фильма «Движение вверх», известных политиков региона. Старт развлекательной программы для болельщиков – в 17:00. В 18:00 – красочное шоу в спортивном зале, в 18:40 – начало матча.
Напоминаем, что вход на мероприятие осуществляется только по бесплатным пригласительным, которые распространяются через профкомы ВУЗов, а также баскетбольным клубом «Самара» и федерацией баскетбола Самарской области. Ограниченная квота пригласительных будет доступна в кассах «МТЛ Арены» за несколько часов до начала мероприятия, сообщает basket63.ru.
Фото: Твиттер МинСпорта СО
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