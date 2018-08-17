Владимир Классен: "Важно, что стратегическая сессия по малым городам стала частью региональной политики их поддержки"
17 августа 2018 16:27
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"Было очень интересно познакомиться с опытом наших коллег из других регионов России. Хотя опыт того же Урюпинска, например, мы в Жигулевске ранее уже изучали. Развитие туризма - для волжского города направление перспективное", - отметил мэр Жигулевска.
"Важно то, что это мероприятие стало элементом уже сложившейся в Самарской области политики поддержки и развития малых городов. Надо отдать должное усилиям в этом направлении, которые предпринимает глава региона Дмитрий Азаров. Очень интересен был и анализ, сделанный специалистами минэкономразвития губернии - с его помощью Жигулевск сможет определить свое место в общей картине, понять, к чему надо стремиться, и мы еще будем внимательно изучать этот документ", - добавил Владимир Классен.
На будущее глава Жигулевска пожелал, чтобы для мероприятий такого формата была предусмотрена, помимо пленарных заседаний, и работа по секциям, по тематическим направлениям - это позволит обсудить много конкретных вопросов и обмениваться практическим опытом.
Также он считает, что подобные мероприятия надо периодически повторять: даже если сейчас разработать стратегию развития до 2030 года - все равно нужно примерно раз в год собираться и подводить промежуточные итоги, проводить анализ достижений и отклонений - что получилось, что не получилось, и почему.
Напомним, "Малые города - большие возможности" - пятая из семи запланированных региональных тематических сессий, которые проводятся в рамках работы над долгосрочной стратегией социально-экономического развития региона. В рамках работы сессии представители малых городов Самарской области и других субъектов РФ смогли обменяться опытом решения насущных проблем, обсудить перспективы развития небольших провинциальных городов.
Участвуют в сессиях представители всех органов власти, региональные и федеральные эксперты, общественники и предприниматели. Инициатором такого формата работы над стратегией развития Самарской области выступил глава региона Дмитрий Азаров, передает Волга Ньюс.
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