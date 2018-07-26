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Владельцы iPhone, недовольные замедлением работы гаджетов, добились, чтобы их жалобы на Apple были рассмотрены российским судом

26 июля 2018 22:15
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Получить компенсацию за технические изменения свойств телефона попытались и российские владельцы iPhone.
Пресненский суд Москвы 13 августа рассмотрит иск Пасенюка Л.А. к ООО «Эппл Рус» (российская «дочка» Apple). Дата и детали дела были определены во время предварительных слушаний в суде, состоявшихся 26 июля, передает РБК.

Истец — один из российских владельцев iPhone, который столкнулся с замедлением работы устройства. Еще зимой, когда Apple вывел на рынок свой новый флагман ​iPhone X, пользователи более старых моделей по всему миру начали замечать снижение скорости работы аппаратов. В декабре 2017 года Apple публично извинилась перед потребителями. В компании объясняли, что команда о замедлении была отправлена для компенсации износа батареи. Таким образом, замедляя работу гаджетов, разработчики пытались продлить срок службы старых смартфонов. Для реализации этих планов Apple включила соответствующий программный код в обновления операционной системы iOS.

Многих пользователей такое объяснение не устроило — они посчитали, что их обманывают и вынуждают покупать более дорогие устройства. Судебные разбирательства начались во многих странах. Прокуратура ​Парижа начала в отношении корпорации расследование, обвинив ее в наличии «глобальной стратегии устаревания», направленной на увеличение продаж. Судебных решений пока ни в одной стране не вынесено.

Получить компенсацию за технические изменения свойств телефона попытались и российские владельцы iPhone. Первый иск — от Ключникова А.С. — в Тверской суд Москвы (именно в юрисдикции этого суда располагалась тогда компания «Эппл Рус») поступил в январе 2018-го. Истец потребовал устранить неполадки его iPhone и компенсировать моральный вред, который он оценил в 777 777 руб. Аналогичные иски были поданы и другими пользователями. Но все заявления суд оставил без движения на основании того, что истцы не указали в своих жалобах стоимость устранения неполадок телефона.

С таким решением Тверского суда не согласился Московский городской суд, куда обратились владельцы iPhone, рассказал РБК партнер юридической фирмы Lex Borealis Дмитрий Пономарев, который представляет интересы недовольных потребителей. Еще в начале года, по его словам, было собрано около 200 заявлений с требованием компенсации морального и материального вреда. В определении (копия есть в распоряжении РБК) Мосгорсуд ссылается на закон «О защите прав потребителей», который допускает право требования безвозмездного исправления недостатков товара, а значит, не требует оценки стоимости таких работ. В итоге дело было передано на новое рассмотрение в Пресненский суд.

Сумма компенсации, которую требуют истцы, колеблется от 50 тыс. до 100 тыс. руб., пояснил Пономарев. Также пользователи требуют устранить недостатки любым доступным способом. И хотя сумма компенсации, которую требуют от компании, достигает 100 тыс. руб. по одному делу, юрист предупреждает, что получить эту сумму вряд ли удастся. «Это сумма немного превышает стоимость нового гаджета, что на наш взгляд вполне адекватная компенсация морального вреда. Но на практике сумма компенсации обычно в разы меньше, и мы предупредили об этом истцов», — отметил Дмитрий Пономарев.

Связаться с российским представительством Apple на момент публикации не удалось.

«Сложность этого дела заключается в том, что свойства данного товара во многом определяются изнутри. Потребитель в рекламе и в магазине видит, как работает интерфейс, какие операции позволяет выполнять и как быстро, и справедливо ожидает, что именно так будет работать устройство дальше. А через некоторое время после покупки гаджет внешне остается точно таким же, но какие-то операции выполняются хуже», — говорит Пономарев.

По его словам, свойства гаджета определяются как механической, так и программной составляющей. Программное обеспечение управляет устройством, и в нем может быть «зашито» постепенное изменение функционала, или софт может получить дистанционное обновление. «Если потребитель при покупке предупрежден о том, что и как изменится, — все законно. Если нет, налицо нарушение прав потребителя. ​Но тяжело определить, какие изменения в интерфейсе ухудшают потребительские свойства, а какие нет, с чем сравнить скорость и иные характеристики работы и как это зафиксировать. Проблема в том, что в законе нет ответов на эти вопросы», — оценивает перспективы дела адвокат.

Ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян отмечает, что практика замедления гаджетов существует практически во всех компаниях. «Это увеличивает время работы устройства. Такое замедление сказывается на частоте работы процессора, и, как следствие, телефон, например, начинает медленнее загружать приложение, хуже запускать игры», — говорит аналитик, добавляя, что обычно об оптимизации производитель гаджета предупреждает своих покупателей заранее.

По мнению Александра Бирюкова, юриста Bryan Cave Leighton Paisner Russia, специфика этого дела заключается в том, что помимо установления факта замедления работы устройства требуется определить, какое именно законное право потребителя нарушено, чем именно это право было нарушено и какие последствия имело для потребителя. «Ведь целью производителя можно считать желание увеличить продолжительность работы аппарата на одной зарядке, однако путем уменьшения скорости его работы. При этом последнее не препятствует использованию устройства по ключевому назначению — осуществлению звонков, написанию сообщений», — рассуждает собеседник РБК.


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Комментарии



Социум
26 июля 2018  22:15
Получить компенсацию за технические изменения свойств телефона попытались и российские владельцы iPhone.
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