Вице-премьер РФ Виталий Мутко: стадион ЧМ-2018 в Самаре планируется передать заказчику в феврале
25 августа 2017 23:03
98
"Февраль месяц, я думаю, это окончательный срок, когда мы завершим контракт, закроем его и передадим стадион заказчику. Помимо самого стадиона, там будет огромная работа по созданию временной инфраструктуры. Мы рассчитываем, что в мае стадион должен быть передан оргкомитету [турнира]", - сказал вице-премьер.
Как подчеркнул Мутко, общестроительные работы на самарском стадионе должны завершиться до конца 2017 года. После сдачи объекта заказчику весной 2018 года на арене должны пройти как минимум три тестовых матча.
Фото tula-sport.ru
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
25 августа 2017 23:29
Сумма маткапитала на сегодняшний день составляет 453 тысяч рублей. Социум
97
25 августа 2017 23:03
Социум
98
25 августа 2017 22:42
В своём выступлении Министр доложил о ходе подготовки транспортной инфраструктуры Самарской области к предстоящим спортивным соревнованиям. Социум
141
Здравоохранение
25 августа 2017 20:43
Наибольший риск имеют люди со светлой кожей, склонной к солнечным ожогам, светлыми и рыжими волосами и голубыми глазами. Здравоохранение
130
25 августа 2017 16:39
За полгода после открытия офтальмологического отделения в Сызрани было пролечено 4669 человек, из них прооперированы на месте 1039 пациентов. Здравоохранение
143
24 августа 2017 11:20
Из них 1359 детей. Здравоохранение
156
Новости медицины
24 августа 2017 14:24Об эффективности EMS-тренировок
EMS-тренировка представляет собой систему, которая воздействует на мышцы устройством посылающим электрические сигналы через электроды. Новости медицины
50
21 августа 2017 21:42Бактериологический посев
Бактериологический посев (он же бак посев ) – метод исследования естественных жидкостей организма человека (моча, сперма и так далее) на наличие... Новости медицины
117
1 августа 2017 08:20Как действует сиалис?
Новости медицины
337
Туризм
24 августа 2017 13:52
Необходимо не только побывать в месте, изображенном на открытке, но и узнать о нем более подробно. Туризм
161
24 августа 2017 13:48
Чартерные рейсы в курортные регионы страны пирамид не будут возобновлены. Туризм
182
10 августа 2017 11:39
Осталось 2 месяца до старта «Великого Волжского пути». Туризм
391
Образование
25 августа 2017 10:17
Планируется, что школа будет введена в эксплуатацию в ближайшие два года. Образование
637
24 августа 2017 09:59
Он поможет родителям определиться, куда отвести своего ребенка в первый класс. Образование
242
23 августа 2017 09:51
Гости праздника смогут познакомиться с работой уникальных технических устройств. Образование
296
Культура
25 августа 2017 12:25
Ей могут пользоваться все желающие. Культура
238
25 августа 2017 12:12
Это детская музыкальная хоровая школа № 1. Культура
161
24 августа 2017 09:07
Мероприятие пройдет в Музее Модерна. Культура
153
Мода
17 августа 2017 16:54Женские сумки Gucci: для тех, кто знает толк в стиле и красоте
Если нужно приобрести сумочку Gucci, стоит заглянуть в интернет-магазин z077.ru. Здесь каждая модница найдет для себя отличное решение под любой повод. Мода
173
1 августа 2017 18:25Как расставить акценты в интерьере при помощи модульных картин
Нейтральные светлые цвета в интерьере создают эффект расширения пространства, визуально наполняют помещение дополнительным объемом. Мода
160
1 августа 2017 08:23Выбираем обувь ПУМА: актуальный тренд
Обувь занимает огромное место в жизни современного человека. В принципе, это не удивительно, каждый понимает, насколько важно правильно комбинировать обувь... Мода
254
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
335
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
461
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
7244
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
1455
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
5732
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
1868
Фоторепортажи
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
618
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
2268
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
2069
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
1712
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1874
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
5928
Мероприятия