Вице-премьер РФ Виталий Мутко: стадион ЧМ-2018 в Самаре планируется передать заказчику в феврале

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"Февраль месяц, я думаю, это окончательный срок, когда мы завершим контракт, закроем его и передадим стадион заказчику. Помимо самого стадиона, там будет огромная работа по созданию временной инфраструктуры. Мы рассчитываем, что в мае стадион должен быть передан оргкомитету [турнира]", - сказал вице-премьер.Как подчеркнул Мутко, общестроительные работы на самарском стадионе должны завершиться до конца 2017 года. После сдачи объекта заказчику весной 2018 года на арене должны пройти как минимум три тестовых матча.Фото tula-sport.ru