Вице-премьер Голодец заявила, что к 2026 году в России число людей, живущих дольше 100 лет, вырастет почти в 10 раз

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По словам Голодец, сейчас в России около 7 тыс. человек старше 100 лет. «Это большая цифра, но я надеюсь, что в ближайшей перспективе — мы говорим о перспективе где-то семи-восьми лет — численность таких людей увеличится, по нашему прогнозу, нашей оценке, почти на порядок», — добавила она.По словам Голодец, необходимо сделать так, чтобы люди «в возрасте сто плюс» чувствовали себя полноценными членами общества. Вице-премьер добавила, что некоторые важные шаги в этом направлении уже предприняты. Среди этих мер — разработка стандартов геронтологической службы.1 марта во время обращения к Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что перед Россией стоит «цель принципиально нового уровня» — повысить продолжительность жизни в России до 80+ лет к концу 2020-х годов.По прогнозу Росстата, ожидаемая продолжительность жизни в России в 2017 году для мужчин и женщин — 72,29 года (средний вариант прогноза). Росстат ожидает роста этого показателя. Однако даже к 2030 году он не превысит 80 лет.