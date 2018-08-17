Виталий Ащепков: "Важно, что малым городам стало уделяться особое внимание"

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"Самое важное, что малым городам стало уделяться особое внимание. И сам факт проведения сессии, на которой рассматривались возможности малых городов, очень важен. Интересно было услышать мнения коллег — главы региона Дмитрия Азарова, представителей регионального и федерального Минэкономразвития, глав городов из других регионов", — заметил Виталий Ащепков.В Чапаевске уже есть положительный опыт такого планирования— особенности города учли при корректировке стратегии развития, на муниципальной сессии активные жители внесли свои предложения, теперь есть четкое понимание приоритетов. Но во время стратегической сессии в Новокуйбышевске появились новые идеи, поделился глава Чапаевска.Также он рассказал, что очень полезно было услышать об опыте развития Евпатории, Урюпинска, Бора: "Есть очень интересные наработки, которые захотелось использовать и в Чапаевске — например, работа над своим брендом, выездные смены для общественников, и многое другое".Большое внимание на сессии уделили вопросам создания комфортной городской среды, собственного "лица" — бренда, и здесь не хотелось бы упустить еще и патриотическое воспитание. Чтобы удержать молодежь в городе, уверен Ащепков, нужно не только создать комфортные условия, но и дать возможность гордиться своим малым городом."В таком формате обсуждения, как и в споре, рождается истина, рождаются новые идеи и планы. Еще долго представители нашей делегации обсуждали представленный на сессии опыт и полученную информацию. Теперь решаем, что и как можно применить у нас. Безусловно, такие мероприятия нужны, обсуждение планов с общественниками, новый опыт — все это не может быть лишним. Мир постоянно меняется, и в утвержденные стратегии развития каждого муниципалитета и всей области в целом обязательно придется вносить коррективы. Нельзя снижать планку, на следующем мероприятии уровень приглашенных должен быть таким же, как и на этой сессии. Если проводить подобный форум, возможно, с расширенной, глубоко проработанной тематикой, один раз в год, это позволит вовремя корректировать планы развития. Можно обсудить, что из запланированного удается реализовать, что не удается, какие риски возникают, и как их преодолеть", — отметил Виталий Ащепков.Напомним, "Малые города — большие возможности" — пятая из семи запланированных региональных тематических сессий, которые проводятся в рамках работы над долгосрочной стратегией социально-экономического развития региона. В рамках работы сессии представители малых городов Самарской области и других субъектов РФ смогли обменяться опытом решения насущных проблем, обсудить перспективы развития небольших провинциальных городов.Участвуют в сессиях представители всех органов власти, региональные и федеральные эксперты, общественники и предприниматели. Инициатором такого формата работы над стратегией развития Самарской области выступил глава региона Дмитрий Азаров.Фото: соцсети