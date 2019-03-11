Visa расширила бесконтактный коридор: покупки до 3000 рублей без ПИН-кода
11 марта 2019 18:27
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Новые правила должны вступить в силу в середине апреля, рассказали два источника. Требования платежной системы касаются всех банков — участников системы Visa, пояснил руководитель по развитию эквайринга Альфа-банка Денис Хренов.
В Visa в понедельник подтвердили, что с 13 апреля 2019 года банки — участники платежной системы в России могут не запрашивать ПИН-код для подтверждения транзакций по бесконтактным картам Visa на сумму не более 3 тыс. руб. «Мы уверены, что наша инициатива учитывает сегодняшнюю стадию развития платежного рынка и сформировавшиеся новые платежные привычки россиян», — подчеркнула Visa в ответе на запрос РБК.
В Сбербанке информацию не прокомментировали. РБК направил запрос в Mastercard и крупные банки.
Осенью 2018 года Visa сообщала, что Россия находится в тройке стран — лидеров по количеству бесконтактных платежей, которые совершаются как с помощью бесконтактных карт, так и с помощью смартфонов (Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay и т.п.). Эксперты Сбербанка назвали рост бесконтактных платежей одним из главных трендов последних двух лет. По данным банка, на конец 2018 года в России было выпущено более 270 млн карт и почти 50% операций по ним совершалось бесконтактным способом, хотя еще в январе 2017 года этот показатель не превышал 1%.
Повышение суммы, при которой не требуется вводить ПИН-код, объясняется макроэкономической ситуацией и конъюнктурой рынка, рассказал вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.
Ныне действующий лимит — 1 тыс. руб. — был установлен, когда курс валюты был в два с лишним раза ниже, а сами бесконтактные платежи являлись новинкой для рынка, поэтому сейчас, когда бесконтактные платежи вошли в привычку, Visa поднимает его для продолжения развития рынка безналичных платежей, полагает Денис Хренов.
Введение новых правил сделает бесконтактные платежи еще удобнее и в целом улучшит клиентский опыт, отмечает начальник управления транзакционного бизнеса банка «Открытие» Дмитрий Бочеров, однако в банке не ожидают, что эти изменения станут значимым фактором для роста числа и объемов покупок среди населения. Изменение также не повлияет на скорость обслуживания покупателей на кассах магазинов, считают в сети «Магнит».
Технология бесконтактной оплаты довольно безопасна, указывает ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов, отмечая, что инцидентов, связанных с созданием карт-клонов, зафиксировано не было.
Россия является одним из крупнейших рынков бесконтактных платежей с низким уровнем мошенничества, соглашается Денис Хренов. Таких результатов удалось достичь благодаря сервису СМС-информирования и развитию технологий.
Однако при увеличении лимита денежных средств при оплате без ввода ПИН-кода может вырасти количество мошенничеств, связанных с физической кражей карты, предупреждает Голованов. На то, что решение Visa может повысить риски и приведет к росту количества случаев мошенничества и, соответственно, клиентских претензий, указали и в пресс-службе Промсвязьбанка.
ВТБ не расценивает повышение суммы как серьезный риск, так как в банках существуют сильные антифродовые системы, которые отсекают и моментально блокируют мошеннические операции, уверен Киричек. Банки заинтересованы в системах защиты, поскольку основной риск при проведении бесконтактных операций без ввода ПИН-кода ложится на банк, который выпускает карты, а не на платежную систему, заключил специалист по эквайрингу.
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