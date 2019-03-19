Вирус герпеса помешает людям освоить космос, уверены эксперты

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Причем, чем дольше полет, тем активнее себя проявляет вирус. В официальном отчете говорится: "На сегодняшний день у 47 из 89 (53%) астронавтов, совершающих короткие полеты в шаттлах, и у 14 из 23 (61%), осуществляющих более длительные перелеты на МКС, выявлены вирусы герпеса в образцах слюны или мочи. Эта частота, а также количество, выделения вируса заметно выше, чем в образцах до или после полета".Эксперты выявили 4 из 8 известных типов герпеса, включая типы, вызывающие оральный и генитальный герпес (HSV), ветряную оспу и опоясывающий лишай (VZV), типы CMV и EBV. Причем, типы VZV и CMV продолжали выявлять в биологических жидкостях в течение 30 дней после возвращения на Землю.Специалисты объясняют активизацию вирусов в космосе тем, что во время космического полета повышается выделение стрессовых гормонов (кортизола, адреналина). Итогом может стать угнетение иммунитета. Данные пагубные изменения сохраняются сроком до 60 дней после окончания полета.