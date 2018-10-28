Вино в России подешевеет из-за рекордных урожаев в Европе

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Рост производства в этом сезоне составил 22,1%. Так как в прошлом году в ЕС были зафиксированы рекордно низкие с 1982 года показатели, то в этом российские импортёры уже готовы опускать цены.При этом точные цифры возможно будет назвать не раньше нового года, когда напитки нового урожая появятся на рынке. Ожидать снижения стоимости на все вина не стоит. К примеру, некоторые французские и итальянские напитки не подешевеют.При этом данная перспектива может плохо сказаться на отечественных виноделах, которые расположатся в одном ценовом сегменте с конкурентами из Европы.