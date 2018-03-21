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Новости /  Общество /  Социум  

Виктор Кудряшов: "Такого масштабного голосования на общественные темы не было никогда"

21 марта 2018 23:46
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На пункты общественного голосования по объектам благоустройства в Самарской области пришло 974 тыс. человек. Об этом в среду, 21 марта, сообщил врио первого заместителя председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов в эфире телеканала "Россия-24. Самара", сообщает Волга Ньюс.

"Такого масштабного голосования на общественные темы не было никогда. Мы воодушевлены таким результатом. Очевидно, что такой способ взаимодействия с общественностью показал эффективность. Мы впервые сделали так, что по общественным темам принимают решения не чиновники, а непосредственно люди, живущие на данных территориях", — отметил Виктор Кудряшов.

"Хотел бы поблагодарить людей за их активность. Задача власти их не подвести", — сказал Виктор Кудряшов. 

По итогам рейтингового голосования в Самарской области благоустроят 151 общественную территорию.

Это почти 40% от общего числа выносившихся на голосование проектов. Оставшиеся будут благоустроены до 2022 года.

"Счетные комиссии закончили работу. В течение недели со дня голосования муниципалитеты обязаны опубликовать итоги на своих сайтах и в СМИ. Проекты будут расставлены по рейтингу", — сообщил Виктор Кудряшов.

Он напомнил, что в этом году на благоустройство общественных пространств предусмотрено более 600 млн рублей.
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