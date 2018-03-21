Виктор Кудряшов: "Такого масштабного голосования на общественные темы не было никогда"

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"Такого масштабного голосования на общественные темы не было никогда. Мы воодушевлены таким результатом. Очевидно, что такой способ взаимодействия с общественностью показал эффективность. Мы впервые сделали так, что по общественным темам принимают решения не чиновники, а непосредственно люди, живущие на данных территориях", — отметил Виктор Кудряшов."Хотел бы поблагодарить людей за их активность. Задача власти их не подвести", — сказал Виктор Кудряшов.По итогам рейтингового голосования в Самарской области благоустроят 151 общественную территорию.Это почти 40% от общего числа выносившихся на голосование проектов. Оставшиеся будут благоустроены до 2022 года."Счетные комиссии закончили работу. В течение недели со дня голосования муниципалитеты обязаны опубликовать итоги на своих сайтах и в СМИ. Проекты будут расставлены по рейтингу", — сообщил Виктор Кудряшов.Он напомнил, что в этом году на благоустройство общественных пространств предусмотрено более 600 млн рублей.