Виктор Акопьян: «Движение WorldSkills делает рабочие специальности популярными у молодёжи»

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Конкурс профессионального мастерства «Молодые профессионалы» за 6 лет (с момента вступления Самарской области в движение WorldSkills в 2012 году) стал крупнейшим событием в жизни профессиональных организаций региона. За 4 дня состязаний площадки чемпионата посетили свыше 10 тысяч зрителей. Самарская область по вовлеченности студентов в движение WorldSkills занимает 4 место по России и второе по Приволжскому федеральному округу. Эти и другие факты озвучил в ходе встречи с журналистами министр образования и науки Самарской областиВ региональном Чемпионате–2018 соревновались порядка 400 участников. Для сравнения: континентальный чемпионат EuroSkills–2018 в Будапеште принял 600 участников. В 5 населённых пунктах губернии было создано 16 площадок с очень высоким уровнем технологического оснащения, соответствующего мировым производственным стандартам.Чемпионат получил поддержку 30 ведущих предприятий региона, 3 предприятия выступили в качестве официальных партнёров. Впервые одно из предприятий предложило трудоустройство победителям в трёх номинациях. Также значительная часть работодателей обеспечила победителей и призёров стажировками, мастер-классами от ведущих специалистов. Это залог того, что участникам чемпионата будет обеспечен профессиональный рост и высокая конкурентоспособность на рынке труда.Руководитель управления профессионального образования и науки министерства, принявший участие в пресс-конференции, отметил высокий уровень деловой программы чемпионата: «В рамках деловой программы чемпионата прошла серия мероприятий, обеспечившая эффективное взаимодействие работодателей и системы образования. Это был отличный диалог, посвящённый формированию современной системы подготовки кадров. Мы договорились о целом ряде направлений совместной работы».Завершая пресс-конференцию, министр поблагодарил всех его участников, партнёров, председателя организационного комитета, заместителя Председателя Правительства Самарской областиза активное участие в подготовке и проведении чемпионата, а также отметил: «Стандарты «WorldSkills» являются одним из ключевых направлений модернизации системыпрофессионального образования региона. Мы уже получили от Губернатора Самарской областиряд серьёзных поручений на 2019 год. Уверен, они будут выполнены и наши техникумы сыграют огромную роль в кадровом обеспечении инновационного развития отечественной экономики», передает пресс-служба облправительства.