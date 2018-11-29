Виктор Акопьян: «Движение WorldSkills делает рабочие специальности популярными у молодёжи»
29 ноября 2018 14:44
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Конкурс профессионального мастерства «Молодые профессионалы» за 6 лет (с момента вступления Самарской области в движение WorldSkills в 2012 году) стал крупнейшим событием в жизни профессиональных организаций региона. За 4 дня состязаний площадки чемпионата посетили свыше 10 тысяч зрителей. Самарская область по вовлеченности студентов в движение WorldSkills занимает 4 место по России и второе по Приволжскому федеральному округу. Эти и другие факты озвучил в ходе встречи с журналистами министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян.
В региональном Чемпионате–2018 соревновались порядка 400 участников. Для сравнения: континентальный чемпионат EuroSkills–2018 в Будапеште принял 600 участников. В 5 населённых пунктах губернии было создано 16 площадок с очень высоким уровнем технологического оснащения, соответствующего мировым производственным стандартам.
Чемпионат получил поддержку 30 ведущих предприятий региона, 3 предприятия выступили в качестве официальных партнёров. Впервые одно из предприятий предложило трудоустройство победителям в трёх номинациях. Также значительная часть работодателей обеспечила победителей и призёров стажировками, мастер-классами от ведущих специалистов. Это залог того, что участникам чемпионата будет обеспечен профессиональный рост и высокая конкурентоспособность на рынке труда.
Руководитель управления профессионального образования и науки министерства Александр Мочалов, принявший участие в пресс-конференции, отметил высокий уровень деловой программы чемпионата: «В рамках деловой программы чемпионата прошла серия мероприятий, обеспечившая эффективное взаимодействие работодателей и системы образования. Это был отличный диалог, посвящённый формированию современной системы подготовки кадров. Мы договорились о целом ряде направлений совместной работы».
Завершая пресс-конференцию, министр поблагодарил всех его участников, партнёров, председателя организационного комитета, заместителя Председателя Правительства Самарской области Александра Фетисова за активное участие в подготовке и проведении чемпионата, а также отметил: «Стандарты «WorldSkills» являются одним из ключевых направлений модернизации системы
профессионального образования региона. Мы уже получили от Губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова ряд серьёзных поручений на 2019 год. Уверен, они будут выполнены и наши техникумы сыграют огромную роль в кадровом обеспечении инновационного развития отечественной экономики», передает пресс-служба облправительства.
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