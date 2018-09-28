Виды контрафакта и ответственность за его продажу

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Определение контрафактного товарного знака уточняет ст. 1515 ГК РФ: непосредственно сам товар или его упаковка, на которую нанесен товарный знак или знак, сходный по внешним признакам с товарным знаком, считается контрафактным.Контрафакт подразделяется на несколько типов:- незаконное использование торговой марки, товарного знака, названия, бренда компании. Сюда же относится производство продукции со сходным называнием, с заменой букв на этикетке;- присвоение логотипа фирмы в неизменном виде;- распространенный вид контрафакта - «пиратская» продукция. Это диски с записями известных исполнителей, книги и иные произведения искусства. Распространение записей фильмов, музыки, книг через сеть Интернет - это тоже контрафактная продукция;- использование программного обеспечения, иных разработок без разрешения собственника.Основным признаком контрафакта является отсутствие разрешительной документации от владельца интеллектуальной собственности на реализацию товара или распространение объектов авторского права нематериального характера без согласия владельца. Примером могут быть контрафактные сигареты, алкоголь, косметические средства, аудио и видеопродукция.Наказание за торговлю и изготовление контрафактной продукции, нарушение авторских прав предусмотрено статьями 146, 147 УК РФ.Распространение нематериальных объектов считается преступлением, если объекты публикуются без получения согласия автора произведения. Независимо от наличия вины, лицо, осуществляющее торговлю контрафактом, привлекается к ответственности. Все действия по пресечению торговли и уничтожению нелегальной продукции производятся за его счет. Лицо может быть освобождено от ответственности при наличии доказательств воздействия непреодолимой силы. Так как на практике это сложно представить, то делаем вывод - отсутствие умысла не освобождает продавца от ответственности и обязанности устранения последствий.Преступление считается совершенным с момента причинения собственнику убытков незаконным распространением контрафакта.За продажу контрафактной продукции предусмотрено несколько видов ответственности: гражданско-правовая, административная, уголовная.В рамках гражданской ответственности происходит изъятие контрафакта из оборота. Изъятая продукция подлежит утилизации за счет распространителя. Владелец интеллектуальной собственности имеет право подать в суд на возмещение причиненных убытков. Точная сумма устанавливается в судебном процессе. В соответствии со ст. 1253 ГК РФ, если права интеллектуальной собственности нарушались систематически, прокурор может выставить суду требование о ликвидации виновного юридического лица или о прекращении деятельности гражданина в качестве индивидуального предпринимателя.Уголовная ответственность наступает в случае причинения владельцу ущерба в крупном размере, свыше 100 тыс. рублей. Незаконное распространение объектов интеллектуально собственности квалифицируется по ст. 147 УК РФ, наказывается штрафом до 200 тыс. рублей или в размере зарплаты за полтора года, обязательными, исправительными либо принудительными работами или лишением свободы до 2 лет.Распространение контрафакта в особо крупном размере, на сумму более 1 миллиона рублей, наказываются принудительными работами на срок до 5 лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом или без такового в размере до 500 тыс. рублей или в размере зарплаты за 3 года, передает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области