Видеопоздравление Олега Кононенко с новогодними праздниками в адрес всех жителей Самарской области
3 января 2019 22:30
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Новый год Олег Дмитриевич встретил на борту МКС.
Полёт завершится в июне 2019-го, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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