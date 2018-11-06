Вход на Парад Памяти 7 ноября будет свободный

156

С 11:00 открывается проход на пл. им. В.В. Куйбышева через специально отведенные смотровые зоны, стать зрителями Парада Памяти смогут все желающие - вход на площадь свободный.В 12:00 на пл. им. В.В. Куйбышева начнется Парад Памяти.Во время Парада Памяти запланировано прохождение парадных расчетов в форме и с оружием времен Великой Отечественной войны, прохождение военной и исторической техники, в том числе знаменитого танка Т-34. В мероприятии примут участие парадные расчеты Приволжского федерального округа, г. Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Ленинградской, Московской, Воронежской, Волгоградской областей, Республики Крым, Краснодарского края, ЮНАРМИИ, ветеранских общественных организаций, военно-патриотических клубов, ВУЗ-ов и промышленных предприятий. В небе над пл. им. В.В. Куйбышева пролетят самолеты ЯК-52, По-2, вертолет Ми-2, самолеты и вертолеты ЦСКА. В Самару для участия в Параде планируют приехать представители более двадцати дипломатических миссии разных стран.14:00 до 15:00 на площади будет развернута выставки военной и исторической техники, полевой кухни, тематических военных палаток.14.00 - 14.40 на первой очереди набережной р. Волга (между ул. Вилоновской и Красноармейской) будет организована зрелищная и познавательная военно-историческая реконструкция «Керченско-Эльтигенской десантной операции». Мероприятие посвящено 75-летию освобождения Крыма. Реконструкция напомнит о роли в боях за полуостров двух морских стрелковых бригад, сформированных в Куйбышевской области во время войны.15.30 - в Окружном Доме офицеров (ул. Шостаковича, 7) состоится традиционный Моноспектакль и творческая встреча народного артиста СССР В.С. Ланового, в которой примут участие и представители иностранных посольств.18.00 - в Самарском академическом театре оперы и балета состоится концерт солистов Государственного академического Большого театра России, которые исполнят арии из постановок времен Великой Отечественной, на выставке в фойе можно будет познакомиться с историей Большого театра, эвакуированного в годы войны в запасную столицу – Куйбышев, передает пресс-служба администрации Самары.4+