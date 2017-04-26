Ветераны и инвалиды в Самарской области могут оформить недвижимость, не выходя из дома

182

В преддверии Дня Победы региональная Кадастровая палата области напоминает о том, что отдельные категории граждан могут воспользоваться услугой дистанционного приема и доставки документов.Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Самарской области на протяжении нескольких лет осуществляет функцию выездного обслуживания заявителей, которая доступна для жителей четырех городов губернии – Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани. Сотрудники учреждения могут выехать на дом, в офис или любое другое удобное для заявителя место в заранее оговоренное время. Ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, инвалидам I и II групп услуга оказывается на безвозмездной основе при условии, что они являются правообладателями объектов недвижимости.С помощью выездного обслуживания можно подать и получить документы в части государственного кадастрового учета недвижимого имущества; регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; единой процедуры кадастрового учета и регистрации прав, а также предоставления сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).Для того чтобы пригласить специалиста на дом, достаточно любым удобным способом (по телефону, по электронной почте или лично в офисе приема-выдачи документов) обратиться в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Самарской области. Представители Кадастровой палаты рассмотрят заявку в максимально короткий срок и свяжутся с заявителем, чтобы согласовать дату и время визита. Все оборудование, необходимое для приема-выдачи документов, специалист привезет с собой.