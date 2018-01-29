Ветеран ВОВ и минздрава Самарской области Анастасия Никитична Коростелева отметила свой 95-летний юбилей

172

Анастасия Никитична Коростелева родилась 21 января 1923 года. Она училась в Московском авиационном институте им А.И. Микояна, когда началась Великая Отечественная война. 33 студента добровольно подали в военкомат заявления, чтобы их отправили на фронт. Вместе с другими девушками была и Анастасия. В Сасово Рязанской области прошла курс молодого бойца. Научилась пользоваться парашютом, азбукой Морзе, винтовкой, автоматом и другим оружием. Потом была направлена на фронт в службу ВНОС (воздушное наблюдение и оповещения, связи).Воевала в действующей армии на Западном фронте, Курско - Орловском направлении. Вследствие тяжелой контузии 13 мая 1945 года была демобилизована.После войны работала председателем районного комитета Красного Креста, была сотрудником Кировского райздравотдела, возглавляла контрольно - ревизионный сектор облздравотдела. Находясь на пенсии, активно занималась общественной работой.Анастасия Никитична награждена орденом Отечественной войны 2 степени, медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией», 16 юбилейными медалями, сообщает пресс-служба минздрава Самарской области.