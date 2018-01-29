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Новости /  Общество /  Социум  

Ветеран ВОВ и минздрава Самарской области Анастасия Никитична Коростелева отметила свой 95-летний юбилей

29 января 2018 19:30
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После войны она работала председателем районного комитета Красного Креста, была сотрудником Кировского райздравотдела, возглавляла контрольно - ревизионный сектор облздравотдела. Находясь на пенсии, активно занималась общественной работой.
На прошлой неделе сотрудники министерства здравоохранения Самарской области поздравили с 95-летием ветерана Великой Отечественной войны, работника отдела здравоохранения исполкома Куйбышевского областного Совета депутатов трудящихся, ветерана министерства здравоохранения Самарской области Анастасию Никитичну Коростелеву.
Анастасия Никитична Коростелева родилась 21 января 1923 года. Она училась в Московском авиационном институте им А.И. Микояна, когда началась Великая Отечественная война. 33 студента добровольно подали в военкомат заявления, чтобы их отправили на фронт. Вместе с другими девушками была и Анастасия. В Сасово Рязанской области прошла курс молодого бойца. Научилась пользоваться парашютом, азбукой Морзе, винтовкой, автоматом и другим оружием. Потом была направлена на фронт в службу ВНОС (воздушное наблюдение и оповещения, связи).

Воевала в действующей армии на Западном фронте, Курско - Орловском направлении. Вследствие тяжелой контузии 13 мая 1945 года была демобилизована.

После войны работала председателем районного комитета Красного Креста, была сотрудником Кировского райздравотдела, возглавляла контрольно - ревизионный сектор облздравотдела. Находясь на пенсии, активно занималась общественной работой.

Анастасия Никитична награждена орденом Отечественной войны 2 степени, медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией», 16 юбилейными медалями, сообщает пресс-служба минздрава Самарской области.  
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Комментарии



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