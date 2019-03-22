«Веснушка» на экваторе: фестиваль студенческого творчества выходит на финишную прямую
22 марта 2019 18:24
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2019 год объявлен в России Годом театра. Именно этой теме будет посвящен концерт: студенты колледжа столкнутся с таинственным призраком с театральной сцены. Чтобы узнать, какие секреты хранит призрак и почему он вышел в свет именно сейчас, артистам придется приложить немало усилий и таланта. Всего запланировано 12 творческих номеров, среди которых вокальные и танцевальные.
Организатором фестиваля является МБУ г. о. Самара «Самарский Дом молодежи», учредителем – Департамент культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара, соучредителем – Министерство образования и науки Самарской области.
Фестиваль «Веснушка – 2019» - это серия концертов, которые студенты ссузов самостоятельно организуют и представляют на оценку профессионального жюри. Для студентов, которые не смогут выступить в рамках творческой программы своего ссуза, организаторами предусмотрен отдельный конкурсный день, в котором примут участие 30 творческих номеров из 11 образовательных организаций области.
Лучшие номера из 15 концертов и конкурсного дня пригласят на гала-концерт фестиваля, который впервые включен в программу Самарской студенческой весны. Областной фестиваль студенческого самодеятельного творчества Самарской области «Веснушка» впервые вышел на региональный уровень в 2018 году. В нем приняло участие рекордное количество профессиональных образовательных организаций - 30 ссузов
Самарской области. В этом году, традиционно, для повышения уровня номеров были организованы мастер-классы, в которых приняло участие более 200 студентов ссузов области, передает пресс-служба СДМ.
Фото: пресс-служба СДМ
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