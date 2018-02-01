Весной общественные зоны Самары обработают от клещей, комаров и грызунов

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В рамках заседания состоялось обсуждение вопроса, связанного с проведением дезинфекционных обработок в Самарской области.По словам руководителя управления Роспотребнадзора по Самарской области, профилактика заболеваемости населения Самарской области природно-очаговыми инфекциями является важным направлением работы.Самарская область территориально расположена в зоне постоянно действующих природных очагов геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), клещевого энцефалита и боррелиоза, туляремии, лептоспироза, Лихорадки Западного Нила (ЛЗН) и бешенства средиживотных. Практически каждый год в Самаре регистрируются завозные случаи тропической малярии. В 2017 году был зарегистрирован случай лихорадки Денге. Переносчиками этих заболеваний являются комары.Ежегодно специалистами проводится обработка общественных зон - парков, скверов, бульваров и транспортных развязок на территории Самары. В этом году профилактические обработки затронут и территорию, прилегающую к стадиону «Самара Арена», а такжелесопарковую зону в Красноглинском и Кировском районах, водоемы в черте города Самары.«Комплекс профилактических мероприятий состоит из четырех этапов: обследование территории, выбор метода и средства обработки, сама обработка и контроль качества эффективности», - отметила Светлана Архипова.Еще одной темой обсуждения стал вопрос о регулировании численности безнадзорных животных на территории города. В преддверии ЧМ-2018 особое внимание будет уделено территориям, прилегающим к стадиону «Самара-Арена», площадке Фестиваля болельщиков FIFA™ и туристическим маршрутам.По информации департамента городского хозяйства и экологии Самара, отлов безнадзорных собак осуществляется техническими средствами, не травмирующими животное. При этом использование отравленных приманок категорически запрещено. В соответствии с требованиями законодательства отловленные собаки направляются на освидетельствование ветеринарным врачом, который по итогам осмотра принимает решение о дальнейшей судьбе животного. Стерилизованные особи после передержки возвращаются в городскую среду - в район, максимально приближенный к месту их обитания.Стоит отметить, что важным фактором, оказывающим влияние на снижение численности бродячих собак, является реализация профилактических мероприятий и проведение разъяснительной работы с владельцами домашних животных.По итогам совещания рекомендовано принять меры по созданию или поддержке специализированных приютов, пунктов передержки и центров временного содержания для безнадзорных животных, а также урегулировать вопросы по содержанию и правилам выгула домашних животных на территории города, сообщает пресс-служба облправительства.