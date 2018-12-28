Вертолетчику самарского филиала ЦСКА Петру Васильеву вручена медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени»
28 декабря 2018 19:14
228
Среди них гордость армейского спорта – летчик-инструктор аэроклуба самарского филиала ЦСКА Петр Васильев. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил вертолетному асу Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» за большой вклад в развитие физкультуры и спорта.
Петр Викторович Васильев в числе сильнейших вертолетчиков мира выиграл полный медальный комплект в различных дисциплинах на Кубке мира по вертолетному спорту, который проходил в несколько этапов в 2017 году. Васильев вместе с напарниками по армейскому вертолетному звену не раз защищал честь страны на самых престижных турнирах мира, удивлял виртуозным пилотированием жителей Самары и других городов страны на самых ярких праздничных мероприятиях. Окончив Сызранское ВВАУЛ в 1978 году, он прошел путь от курсанта до профессора кафедры аэродинамики училища. Освоил вертолеты Ми-2, Ми-8, Ка-27. Военный летчик-инструктор 1 класса. На вертолетах налетал более 4000 часов.
Васильев - чемпион мира по упражнениям в 2002 году в Австрии и в 2005 году во Франции. Участвуя в чемпионатах Вооруженных Сил, СССР, Федеральных округов ВС, г. Москвы, России и Мира, завоевал более 70 медалей различного достоинства.
Вручая награды, Губернатор Дмитрий Азаров подчеркнул, что благодаря усилиям таких людей, в этом году Самарской области удалось справиться со всеми задачами:
– Благодарю вас за труд, за результаты, которых в этом году мы вместе достигли. Перед регионом стояли очень ответственные задачи мирового масштаба и государственной важности. Благодаря энергии, добросовестному труду, таланту жителей Самарской области у нас все получилось. Со всеми главными задачами в этом году мы справились. И, конечно же, ваш вклад в эти успехи – в том, что регион приумножает славу былых лет, что наша страна успешно развивается. Самарская область возвращает себе традиции лидерства – отметил Глава региона, передает пресс-служба ЦСК ВВС, г. Самара.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
28 декабря 2018 20:30
Актер избил свою новую супругу Елизавету Шевыркову. Она попала в больницу с переломом носа. Социум
209
28 декабря 2018 19:14
Петр Васильев в числе сильнейших вертолетчиков мира выиграл полный медальный комплект в различных дисциплинах на Кубке мира по вертолетному спорту,... Социум
210
28 декабря 2018 18:31
Провести время в новогодние дни на главной спортивной арене города будет интересно и детям, и взрослым! Социум
196
Здравоохранение
28 декабря 2018 15:28
Подарок для сотрудников службы скорой медицинской помощи Тольятти, Сызрани и Жигулёвска в канун Нового года. Здравоохранение
238
28 декабря 2018 13:28
Правда, фонд признает, что не все учреждения области достигают подобного уровня. Здравоохранение
244
28 декабря 2018 12:09
Создана рентгеновская служба, открыт новый рентген кабинет и укомплектован штат специалистов. Здравоохранение
164
Новости медицины
24 декабря 2018 18:10Полезен или вреден препарат Левитра
Читая подробные инструкции и аннотации, мужчины сомневаются, полезен или вреден препарат Левитра, не знают, как правильно его принимать для достижения... Новости медицины
119
18 декабря 2018 17:39УЗИ печени. Показания и подготовка к процедуре
Ультразвуковое исследование внутренних органов – одно из действенных информативных и точных способов диагностики различных заболеваний и патологий. Новости медицины
210
17 декабря 2018 18:16
Когда вы решитесь приобрести автомобиль, нужно будет и получить водительское удостоверение. Новости медицины
239
Туризм
27 декабря 2018 12:51
Чемпионат мира разогрел рынок хостелов в 2018 году. Туризм
259
21 декабря 2018 10:48
Кроме того, туристы лишатся возможности повторно получить подобную визу без собеседования Туризм
247
20 декабря 2018 14:01
А вот логистика путешественников из Уфы и Казани осложнилась. Туризм
389
Образование
27 декабря 2018 12:02
Апробация процедуры уже состоялась. Образование
244
26 декабря 2018 15:45
В России всего 6 университетов смогли получить столь высокую оценку зарубежных экспертов. Образование
310
25 декабря 2018 12:49
Он приступит к работе с 9 января. Образование
269
Культура
27 декабря 2018 11:49
Подготовлены выступления творческих коллективов, поздравления и красочный фейерверк. Культура
452
26 декабря 2018 22:45
Театр планируется построить с двумя сценами. Одна будет на 250 зрительских мест, другая - на 100 мест. Таким образом, новое здание театра "Грань" сможет принять в... Культура
255
26 декабря 2018 13:16
26 декабря исполняется 100 лет Сызранскому драматическому театру имени А.Н. Толстого. Культура
263
Мода
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
283
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
523
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
763
Видео
28 декабря 2018 12:55
Его высота составляет 55 метров. Благоустройство региона
230
23 декабря 2018 11:38
На данный момент всего известно о 62 погибших, 584 пострадали. В мире
2908
21 декабря 2018 10:57
С начала декабря идёт подготовка трассы на базе "Чайка". Спорт в регионе
290
20 декабря 2018 09:59
Теперь с 38-летним мужчиной разбираются и полиция, и ФСБ. Криминал
332
15 декабря 2018 11:24
В небе над городом пролетел дискообразный объект неизвестного происхождения. В мире
1952
8 декабря 2018 12:59
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября. В мире
786
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1282
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1127
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1489
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1866
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2000
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3229
Мероприятия