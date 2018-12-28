Вертолетчику самарского филиала ЦСКА Петру Васильеву вручена медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени»

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Среди них гордость армейского спорта – летчик-инструктор аэроклуба самарского филиала ЦСКА. Губернатор Самарской областивручил вертолетному асу Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» за большой вклад в развитие физкультуры и спорта.Петр Викторович Васильев в числе сильнейших вертолетчиков мира выиграл полный медальный комплект в различных дисциплинах на Кубке мира по вертолетному спорту, который проходил в несколько этапов в 2017 году. Васильев вместе с напарниками по армейскому вертолетному звену не раз защищал честь страны на самых престижных турнирах мира, удивлял виртуозным пилотированием жителей Самары и других городов страны на самых ярких праздничных мероприятиях. Окончив Сызранское ВВАУЛ в 1978 году, он прошел путь от курсанта до профессора кафедры аэродинамики училища. Освоил вертолеты Ми-2, Ми-8, Ка-27. Военный летчик-инструктор 1 класса. На вертолетах налетал более 4000 часов.Васильев - чемпион мира по упражнениям в 2002 году в Австрии и в 2005 году во Франции. Участвуя в чемпионатах Вооруженных Сил, СССР, Федеральных округов ВС, г. Москвы, России и Мира, завоевал более 70 медалей различного достоинства.Вручая награды, Губернатор Дмитрий Азаровподчеркнул, что благодаря усилиям таких людей, в этом году Самарской области удалось справиться со всеми задачами:– Благодарю вас за труд, за результаты, которых в этом году мы вместе достигли. Перед регионом стояли очень ответственные задачи мирового масштаба и государственной важности. Благодаря энергии, добросовестному труду, таланту жителей Самарской области у нас все получилось. Со всеми главными задачами в этом году мы справились. И, конечно же, ваш вклад в эти успехи – в том, что регион приумножает славу былых лет, что наша страна успешно развивается. Самарская область возвращает себе традиции лидерства – отметил Глава региона, передает пресс-служба ЦСК ВВС, г. Самара.