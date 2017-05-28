Вертолет Ми-24В, хранившийся в Сызрани, стал памятником в Тюмени
28 мая 2017 00:37
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Боевой вертолет Ми-24В стал памятником пограничной авиации ФСБ в сквере Пограничников в Тюмени. К Сызрани воздушное судно имеет самое непосредственное отношение - именно на авиационной базе Сызранского ВВАУЛ хранилась машина после ее списания.
На вертолет-памятник будет нанесен бортовой номер 328. На такой машине в Афганистане воевал уралец Владимир Карпов - тоже выпускник сызранской «вертолетки». Майор КГБ вместе со всем экипажем погиб при выполнении боевого задания в афганском небе в январе 1988 года.
Вертолет, установленный в Тюмени, также имеет богатую боевую историю. Он был выпущен 28 февраля 1980 года, почти с завода он был отправлен в Афганистан для специальных задач. В составе военной части совершил около 140 боевых вылетов. За это время у него сменились несколько экипажей, все члены которых отмечены правительственными наградами. Ми-24 был списан всего три года назад и все это время хранился на сызранской авиабазе. Легендарную боевую машину, выжившую в страшной войне, было жалко разбирать. В итоге при поддержке Минобороны воздушное судно Карпова обрело вторую жизнь в виде памятника, пишет «Маленькая Сызрань».
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