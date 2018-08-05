"Вершина мастерства". Продан самый дорогой и чистый бриллиант России

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— Это самый чистый и дорогой бриллиант, когда-либо огранённый в нашей стране, вершина мастерства русских огранщиков, — говорится в сообщении компании.Камень "Династия" — бриллиант массой 51,38 карата традиционной круглой формы, цвета D, чистоты VVS1.В коллекцию вошло пять бриллиантов, изготовленных из одного алмаза весом 179 карат. Общая выручка от продажи всех камней составила 10 млн долларов. Итоговые цены превысили стартовые примерно на 30%.Алмаз был добыт в 2015 году на кимберлитовой трубке "Нюрбинская" в Якутии.