Вероника Скворцова высоко оценила работу медиков региона во время проведения матчей ЧМ-2018

95

"Если говорить о Самарской области то, это наш региональный чемпион, потому что самая большая нагрузка была на этом регионе. 2700 пациентов получили медицинскую помощь, из них более 90% на месте, где помощь необходима была в амбулаторных условиях, остальные были эвакуированы в соответствующие стационары. Более 30 больных были госпитализированы, 4 прооперированы," - подчеркнула Вероника Скворцова.Во время чемпионата в СОКБ была проведена сложная нейрохирургическая операция иностранному туристу.Еще недавно состояние, в котором был пациент, считалось несовместимым с жизнью.Пациент был спасен и уже через 2 недели отправился домой.Вероника Скворцова высоко оценил работу региональных медиков."Вся страна радовалась тому, как качественно и своевременно оказывалась помощь самарскими медиками. Честь и хвала всей вашей команде!- подчеркнула Вероника Скворцова. - Вы уже являетесь национальным резервом для всех грядущих масштабных мероприятий"Глава региона наградил членов медицинской команды ЧМ-2018 за участие в проведении первенства памятным знаком.Дмитрий Азаров и Вероника Скворцова поблагодарили самарских медиков за четкую, слаженную, профессиональную работу, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.