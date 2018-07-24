Вероника Скворцова: В 2017 и по сегодняшний день в Самарской области достигнута нулевая материнская смертность

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Целевые ориентиры сформулированы в Указе Президента России Владимира Путина:- увеличение продолжительности жизни до 78 лет;- снижение смертности трудоспособного населения на 1/3;- доля людей ЗОЖ- 60%.Самый большой вклад в повышение ожидаемой продолжительности жизни - снижение младенческой смертности.Результаты Самарской области отметила Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова - В 2017 и по сегодняшний день в области достигнута нулевая материнская смертность.Задачи поставленные Дмитрием Азаровым по поддержке детства:- 1 млрд.руб. 2019-2020 год на ремонт и оснащение детских поликлиник;- снижение детской смертности ещё на 10%;- развитие форм поддержки материнства и детства;-4000 мест в детские сады за 2 года, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.