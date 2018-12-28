Верховный суд разрешил требовать компенсации от соседей, курящих на балконе
28 декабря 2018 14:29
110
Такое решение суд принял, рассмотрев спор между двумя жителями Новосибирска. Один из них курил на балконе, а второму мешал табачный дым. Тяжба длилась два года и в итоге дошла до высшей инстанции.
Как объяснили в Верховном суде, россияне имеют право жить в благоприятной окружающей среде, без табачного дыма. Поэтому курить в квартире можно, но так, чтобы запах табака не покидал помещения и не создавал неудобств для других жителей.
Верховный суд отменил решение нижестоящих инстанций, отказавших истцу в выплате, и присудил ему пять тысяч рублей. Действующее законодательство допускает компенсацию морального вреда в таких случаях, подчеркнули в суде.
Сам мужчина, который пять лет страдал из-за курения соседа, настаивал на сумме в 250 тысяч рублей.
По мнению правозащитницы и создателя "Всероссийской ассоциации журналистов против курения" Евы Меркачевой, защитить права людей, которые невольно становятся пассивными курильщиками, надо было давно.
"В Минздрав не раз обращались люди, у которых развивалась астма, другие заболевания из-за того что их соседи постоянно дымили на балконе. Были случаи, когда страдали дети, поскольку через окна и балкон дым попадал в их квартиры", — рассказала Меркачева.
В свою очередь, депутат Госдумы от "Единой России", бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко назвал решение Верховного суда верным, но робким. По его словам, надо вообще запретить курение на балконе, так как в многоквартирных домах дым распространяется по всем этажам.
С такой позицией не согласен первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Фургал. "Это какой-то уже бред начинается, а завтра мы предложим расстреливать тех, кто курит?" — сказал он РИА Новости.
По мнению депутата, если человек курит на своем балконе, ничего страшного в этом нет, так как "это никак не может помешать человеку, находящемуся в другой квартире".
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
28 декабря 2018 14:55
В ходе которого оценила общее состояние района, уборку дворовых территорий и дорог от снега, а также убранство общественных пространств к Новому году. Социум
52
28 декабря 2018 14:29
Такое решение суд принял, рассмотрев спор между двумя жителями Новосибирска. Социум
107
28 декабря 2018 14:15
Для Самары – 1 900 рублей за перемещение одного транспортного средства. Социум
134
Здравоохранение
28 декабря 2018 13:28
Правда, фонд признает, что не все учреждения области достигают подобного уровня. Здравоохранение
141
28 декабря 2018 12:09
Создана рентгеновская служба, открыт новый рентген кабинет и укомплектован штат специалистов. Здравоохранение
90
26 декабря 2018 15:34
За год в Самарской области открыто шесть медорганизаций и подразделений. Спадёт ли темп ввода новых объектов в 2019 году? Здравоохранение
298
Новости медицины
24 декабря 2018 18:10Полезен или вреден препарат Левитра
Читая подробные инструкции и аннотации, мужчины сомневаются, полезен или вреден препарат Левитра, не знают, как правильно его принимать для достижения... Новости медицины
113
18 декабря 2018 17:39УЗИ печени. Показания и подготовка к процедуре
Ультразвуковое исследование внутренних органов – одно из действенных информативных и точных способов диагностики различных заболеваний и патологий. Новости медицины
205
17 декабря 2018 18:16
Когда вы решитесь приобрести автомобиль, нужно будет и получить водительское удостоверение. Новости медицины
237
Туризм
27 декабря 2018 12:51
Чемпионат мира разогрел рынок хостелов в 2018 году. Туризм
256
21 декабря 2018 10:48
Кроме того, туристы лишатся возможности повторно получить подобную визу без собеседования Туризм
245
20 декабря 2018 14:01
А вот логистика путешественников из Уфы и Казани осложнилась. Туризм
387
Образование
27 декабря 2018 12:02
Апробация процедуры уже состоялась. Образование
241
26 декабря 2018 15:45
В России всего 6 университетов смогли получить столь высокую оценку зарубежных экспертов. Образование
299
25 декабря 2018 12:49
Он приступит к работе с 9 января. Образование
265
Культура
27 декабря 2018 11:49
Подготовлены выступления творческих коллективов, поздравления и красочный фейерверк. Культура
446
26 декабря 2018 22:45
Театр планируется построить с двумя сценами. Одна будет на 250 зрительских мест, другая - на 100 мест. Таким образом, новое здание театра "Грань" сможет принять в... Культура
249
26 декабря 2018 13:16
26 декабря исполняется 100 лет Сызранскому драматическому театру имени А.Н. Толстого. Культура
260
Мода
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
281
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
521
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
762
Видео
28 декабря 2018 12:55
Его высота составляет 55 метров. Благоустройство региона
150
23 декабря 2018 11:38
На данный момент всего известно о 62 погибших, 584 пострадали. В мире
2906
21 декабря 2018 10:57
С начала декабря идёт подготовка трассы на базе "Чайка". Спорт в регионе
284
20 декабря 2018 09:59
Теперь с 38-летним мужчиной разбираются и полиция, и ФСБ. Криминал
330
15 декабря 2018 11:24
В небе над городом пролетел дискообразный объект неизвестного происхождения. В мире
1948
8 декабря 2018 12:59
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября. В мире
784
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1279
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1126
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1489
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1865
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1998
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3228
Мероприятия