Верховный суд разрешил требовать компенсации от соседей, курящих на балконе

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Такое решение суд принял, рассмотрев спор между двумя жителями Новосибирска. Один из них курил на балконе, а второму мешал табачный дым. Тяжба длилась два года и в итоге дошла до высшей инстанции.Как объяснили в Верховном суде, россияне имеют право жить в благоприятной окружающей среде, без табачного дыма. Поэтому курить в квартире можно, но так, чтобы запах табака не покидал помещения и не создавал неудобств для других жителей.Верховный суд отменил решение нижестоящих инстанций, отказавших истцу в выплате, и присудил ему пять тысяч рублей. Действующее законодательство допускает компенсацию морального вреда в таких случаях, подчеркнули в суде.Сам мужчина, который пять лет страдал из-за курения соседа, настаивал на сумме в 250 тысяч рублей.По мнению правозащитницы и создателя "Всероссийской ассоциации журналистов против курения" Евы Меркачевой, защитить права людей, которые невольно становятся пассивными курильщиками, надо было давно."В Минздрав не раз обращались люди, у которых развивалась астма, другие заболевания из-за того что их соседи постоянно дымили на балконе. Были случаи, когда страдали дети, поскольку через окна и балкон дым попадал в их квартиры", — рассказала Меркачева.В свою очередь, депутат Госдумы от "Единой России", бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко назвал решение Верховного суда верным, но робким. По его словам, надо вообще запретить курение на балконе, так как в многоквартирных домах дым распространяется по всем этажам.С такой позицией не согласен первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Фургал. "Это какой-то уже бред начинается, а завтра мы предложим расстреливать тех, кто курит?" — сказал он РИА Новости.По мнению депутата, если человек курит на своем балконе, ничего страшного в этом нет, так как "это никак не может помешать человеку, находящемуся в другой квартире".