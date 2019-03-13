Вена десятый год подряд заняла первое место в рейтинге городов, наиболее удобных для жизни
13 марта 2019 23:56
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На втором месте в рейтинге оказался крупнейший город Швейцарии Цюрих. По безопасности он уступил лишь Люксембургу и Хельсинки.
Третье место поделили Ванкувер, Мюнхен и Окленд (Новая Зеландия). Указывается, что канадский город поднялся на две позиции и стал самым удобным для жизни в Северной Америке.
В первую десятку также попали Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Копенгаген, Женева и Базель.
Российские города в первую сотню не вошли. Москва оказалась на 167-м месте, чуть ниже Либревиля и Аккры — столиц Габона и Ганы соответственно. Санкт-Петербург аналитики Mercer разместили на 174-м месте, рядом с Киевом, столицей Уганды Кампалой и албанской Тираной. Эксперты указали, что столь низкие места объясняются уровнем безопасности. В плане преступности Москву и Петербург признали самыми неблагополучными городами Европы.
Всего в рейтинг попал 231 город. В самый низ списка эксперты поместили Сану (Йемен), Банги (ЦАР) и Багдад.
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