«Великие имена России» – аэропортам страны: Самарская область примет участие во всероссийском проекте
11 октября 2018 16:11
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Цель проекта – присвоение международным аэропортам страны имен великих соотечественников, олицетворяющих величие и славу России. Проект не призван заменить уже существующие названия, речь идет лишь об их дополнении. В списке российских аэропортов, которым будут присвоены имена выдающихся соотечественников, значится и международный аэропорт «Курумоч».
Проект реализуется в формате общенационального конкурса, в ходе которого будут осуществлены сбор предложений и выбор имен для присвоения аэропортам страны путем народного голосования. Имена, которые выберут россияне, дополнят официальные наименования 45 самых крупных аэропортов России международного и федерального значения с совокупным пассажиропотоком более 170 миллионов человек.
Проект «Великие имена России» предусматривает четыре этапа реализации:
– составление предложений регионов (по результатам публичных обсуждений в каждом регионе формируется первичный список имен-претендентов для названия местного аэропорта);
– формирование лонг-листов (длинны списки) конкурса (жители городов-участников конкурса могут выбрать один аэропорт из списка и предложить для него свой вариант имени);
– формирование шорт-листов (короткие списки) конкурса (в ходе социологических опросов определяются тройки лидеров имен-претендентов для каждого аэропорта);
– финальное голосование и выбор победителей (любой желающий может выбрать один аэропорт из общего списка и проголосовать за одно имя, по принципу «один голос – один аэропорт – одно имя»).
Общественная палата Самарской области при поддержке Правительства Самарской области объявляет о старте первого, регионального этапа конкурса.
12 октября 2018 года в 11:00 на площадке Общественной палаты Самарской области (г.Самара, ул.Галактионовская, д.132, оф.502) в рамках проекта «Великие имена России» состоится «круглый стол»-дискуссия, направленная на формирование регионального лонг-листа по выбору имен великих соотечественников для их последующего присвоения международному аэропорту «Курумоч».
В рамках первого этапа (с 11 по 21 октября 2018г.) сбор и обсуждение предложений будут организованы на площадках общественных палат регионов. По результатам публичных обсуждений с участием представителей власти и общественных объединений в каждом субъекте Российской Федерации будет сформирован первичный список имен-претендентов для названия местного аэропорта. Жители городов-участников конкурса могут добавлять свои варианты имен к предложениям регионов. Имена, которые предложили не менее 500 участников, добавляются в региональные списки первого этапа и попадают в лонг-лист.
Для названия аэропортов могут быть предложены имена выдающихся соотечественников, внесших значимый вклад в развитие и становление России, деятельность которых может быть связана с такими сферами, как литературные, художественные и другие культурные достижения; научные и географические открытия; общественные преобразования; военные победы; промышленное и экономическое развитие. Приоритетный критерий выдвижения имен в регионе – историческая связь с данной территорией. В качестве имен-претендентов для названия аэропортов не могут рассматриваться имена политиков периода новейшей истории страны (последние 100 лет).
Жители Самарской области могут внести свои предложения, позвонив по номеру телефона: (846)337-25-77 или написав письмо на адрес электронной почты: ImenaRossiiSamara@mail.ru . Региональная приемная по сбору предложений от граждан до 21 октября 2018 г. работает на площадке Общественной палаты Самарской области по адресу: г.Самара, ул.Галактионовская, д.132, оф.502. Региональные списки имен-претендентов публикуются на сайте Общественной палаты и сайте https://великиеимена.рф/ не позднее 22 октября 2018 года. Второй этап Конкурса проводится с 22 по 28 октября 2018 года и включает в себя формирование общероссийского списка имен-претендентов (лонг-
лист).
В ходе социологических опросов в рамках третьего этапа реализации проекта (с 29 октября по 7 ноября 2018г.) определятся тройки лидеров (шорт-листы) имен-претендентов для каждого аэропорта. В рамках финального голосования по выбору победителей (четвертый этап, с 8 по 30 ноября 2018г.) любой желающий сможет выбрать один аэропорт из общего списка и проголосовать за одно имя, по принципу «один голос – один аэропорт – одно имя». Способы участия в финальном голосовании: на сайте https://великиеимена.рф/ ; в социальных сетях («Вконтакте», «Одноклассники»); отправкой смс-сообщения на короткий номер; путем заполнения анкет (в печатных изданиях, на постах волонтеров, расположенных на ж/д вокзалах и аэропортах, на борту самолетов).
Итоги общенационального конкурса будут объявлены на Ежегодном форуме «Добровольцы России» 5 декабря 2018 года.
Стоит отметить, что называть аэропорты в честь выдающихся соотечественников – мировой тренд. Около двух сотен аэропортов в разных концах света носят имена людей, внесших значимый вклад в развитие и становление своей страны: политических и общественных лидеров, ученых и изобретателей, деятелей культуры. В России традиция называть воздушные гавани именами выдающихся людей только
формируется – таких примеров пока единицы. Реализация масштабного проекта «Великие имена России» позволит сделать это повсеместной практикой. Великие имена, навсегда вписанные в историю, продолжат жить в названиях аэропортов, олицетворяя победы и достижения нашей страны. Они станут важной составляющей туристических брендов территорий и основой культурных концепций оформления пассажирских терминалов.
Имена наших выдающихся соотечественников разлетятся по всему миру вместе с авиапассажирами и еще раз напомнят, что Россия всегда была богата героями и талантами, которые создавали историю и меняли мир. Нам есть, из кого выбирать, передает пресс-служба облправительства.
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