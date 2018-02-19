Ведущую программы «Время» Екатерину Андрееву сменил Кирилл Клеймёнов
19 февраля 2018 23:37
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Об этом сообщает BBC со ссылкой на осведомлённые источники.
В пресс-службе Первого канала подтвердили замену, но сказали, что она носит временный характер. В качестве причины там назвали новый формат новостей. Сообщается также, что теперь программа «Время» выходит «из новой студии, оснащённой самыми современными технологиями, которые появятся на отечественном телевидении впервые».
«Запуск новой сложнейшей технологии взял на себя шеф новостей Первого канала Кирилл Клеймёнов, именно он будет вести первые выпуски программы «Время» на европейскую «орбиту», — добавили в пресс-службе.
Екатерина Андреева и Виталий Елисеев, которые сейчас по очереди ведут вечерний выпуск, опробуют новую студию в эфире «на другие часовые пояса».
Фото: РИА Новости
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