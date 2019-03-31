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Новости /  Общество /  Социум  

Вчера по всему миру прошла акция "Час Земли". Видео

31 марта 2019 20:15
109
Здания почти 190 стран мира на 60 минут погрузились во тьму.
Вчера прошла акция "Час Земли".

Здания почти 190 стран мира на 60 минут погрузились во тьму.

Символическое выключение света призвано напомнить, что будущее планеты в наших руках, передает РИА НОВОСТИ.

Видео здесь
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Комментарии



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