Вчера по всему миру прошла акция "Час Земли". Видео
31 марта 2019 20:15
109
Здания почти 190 стран мира на 60 минут погрузились во тьму.
Символическое выключение света призвано напомнить, что будущее планеты в наших руках, передает РИА НОВОСТИ.
Видео здесь.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
31 марта 2019 20:15
Здания почти 190 стран мира на 60 минут погрузились во тьму. Социум
108
31 марта 2019 16:29
В христианстве крест — символ человеческого спасения, потому что за грехи всех людей на нем умер Христос. Социум
353
31 марта 2019 15:14
Теперь Самару украсят веселые скворечники,сделанные руками детей. Социум
159
Здравоохранение
29 марта 2019 17:02
Также в ходе визита министр ознакомился с ходом ремонтных работ в лаборатории кожно-венерологического диспансера Сызрани. Здравоохранение
1277
29 марта 2019 16:50
28 марта министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов ознакомился с работой нового фельдшерско-акушерского пункта в селе Печерское Сызранского... Здравоохранение
370
29 марта 2019 14:37
Отмечается, что операция прошла успешно. Здравоохранение
316
Новости медицины
14 марта 2019 06:08Диета при геморрое
К сожалению, с такой неприятной проблемой, как геморрой сегодня сталкиваются многие люди. Новости медицины
459
7 февраля 2019 08:44Качественное протезирование в Москве
Человек должен всегда следить за своим здоровьем, чтобы не возникало проблем. Новости медицины
518
4 января 2019 17:14
Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на Новости медицины
808
Туризм
29 марта 2019 13:21
1 апреля — его последний рабочий день. Туризм
323
28 марта 2019 11:30
Споры законодателей о закрытии хостелов разбалансировали рынок. Туризм
224
26 марта 2019 12:53
Противниками поездок на 2-4 ночи с перелетом оказались 35% опрошенных. Туризм
197
Образование
28 марта 2019 15:47
Победители представят вуз и регион в финале в Москве. Образование
367
28 марта 2019 11:56
Первые выпуски радиопередачи посвящены онлайн-экскурсиям по достопримечательностям Самары. Образование
215
27 марта 2019 19:22
Представлено инструментальное исполнительство 150 участников на музыкальных инструментах: фортепиано, скрипке, виолончели, флейте, гобое, кларнете, саксофоне,... Образование
262
Культура
31 марта 2019 17:29
Находящийся под домашним арестом Кирилл Серебренников получил премию "Ника" в номинации "Лучшая режиссерская работа" за фильм "Лето", в котором... Культура
128
31 марта 2019 12:55
Премия "Ника" была учреждена в 1987 году. Культура
181
29 марта 2019 18:57
В этот раз он носит название «Имена». Культура
387
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
421
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
643
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1079
Видео
29 марта 2019 11:00Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в "поддержку" Зеленского
Видео опубликовано в Instagram Охлобыстина. В стране
260
28 марта 2019 11:46
Полузащитник "Крыльев Советов" рассказал об уходе из команды, конфликте с Семиным и секретах Черчесова. Спорт в регионе
4758
22 марта 2019 13:08
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь. В мире
4739
21 марта 2019 12:39
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс. Благоустройство региона
549
18 марта 2019 12:29
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг. Экономика региона
837
18 марта 2019 12:23
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров. Социум
805
Фоторепортажи
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
391
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
1021
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
1039
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
2025
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
2295
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
1376
Мероприятия
С 17 по 27 апреля в Самарском академическом театре оперы и балета пройдет ежегодный оперный фестиваль